ब्यूटी पार्लर में घुसा दुर्लभ प्रजाति का सांप, देखते ही उड़े लोगों के होश, सीधी का है मामला

Sidhi News: सीधी जिले के एक ब्यूटी पार्लर में दुर्लभ प्रजाति का 'सैंड बुआ' सांप मिला, जिससे हड़कंप मच गया. यह सांप विलुप्तप्राय प्रजाति में आता है और जहरीला नहीं होता.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Oct 05, 2025, 01:09 PM IST
Madhya Pradesh News In Hindi: मध्यप्रदेश के सीधी जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित डीपी कॉम्प्लेक्स के एक ब्यूटी पार्लर में एक दुर्लभ प्रजाति का सांप मिलने से सभी हैरान रह गए. इस सांप की पहचान 'सैंड बुआ' (Sand Boa) के रूप में हुई है, जो विलुप्त होने के कगार पर खड़ी प्रजातियों में आता है. 

दरअसल, सीधी जिले के डीपी कॉम्प्लेक्स स्थित एक ब्यूटी पार्लर में एक दुर्लभ प्रजाति का सांप "सैंड बुआ" मिलने से हड़कंप मच गया. यह सांप जहरीला नहीं होता, लेकिन इसका तांत्रिक महत्व और अवैध बाजार में इसकी कीमत इसे खतरनाक बनाती है. ब्यूटी पार्लर संचालक ने वन विभाग को सूचना दी जिसके बाद वनपाल पंकज मिश्रा ने टीम के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सांप को सुरक्षित रूप से मुकुंदपुर जू पहुंचाया. घटना के बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई और वन विभाग की तत्परता की सराहना की गई. विशेषज्ञों के अनुसार यह सांप विलुप्ति के कगार पर है.

तांत्रिक महत्व के कारण मूल्यवान
सांप की यह प्रजाति अपनी दुर्लभता और कथित तांत्रिक महत्व के कारण अवैध व्यापार में अत्यधिक मूल्यवान मानी जाती है. हालांकि, यह सांप जहरीला नहीं होता है और इसकी लंबाई लगभग 3 फीट तक हो सकती है. 'सैंड बुआ' के शरीर पर पीले या भूरे रंग के धब्बों की एक विशिष्ट शृंखला होती है और इसका पेट एक समान सफेद होता है.

 सांप को देखने के लिए लोगों की भीड़
ब्यूटी पार्लर संचालक ने तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दी. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सांप का सफल रेस्क्यू किया. वनपाल पंकज मिश्रा ने बताया कि इस सांप की सुरक्षा और संरक्षण बहुत ज़रूरी है. सांप को देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी, जिन्होंने वन विभाग की इस सराहनीय कार्रवाई की प्रशंसा की. रेस्क्यू किए गए सांप को अब मुकुंदपुर जू में सुरक्षित भेज दिया गया है.

 

