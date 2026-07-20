सिक्के लेने से इनकार करना नियमों के विरुद्ध, LDM की चेतावनी, जानें कहां और कैसे करें शिकायत?

सीधी जिले में कुछ दुकानदारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के स्वीकार नहीं किए जाने की शिकायतों के बाद अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम) अवध बिहारी चौधरी ने स्थिति स्पष्ट की है. उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा जारी 1, 2, 5, 10 और 20 रुपये के सभी सिक्के पूरी तरह वैध भारतीय मुद्रा हैं. इन्हें लेने से इनकार करना भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशा-निर्देशों और प्रचलित नियमों के अनुरूप नहीं है. एलडीएम ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर अलग-अलग आकार, धातु और डिजाइन के सिक्के जारी करता है. इसलिए पुराने और नए डिजाइन के सभी सिक्के समान रूप से वैध हैं. केवल आकार या डिजाइन अलग होने के कारण किसी सिक्के को अमान्य नहीं माना जा सकता. उन्होंने बताया कि सिक्का अधिनियम, 2011 के अनुसार 1 रुपये और उससे अधिक मूल्यवर्ग के सिक्के एक लेन-देन में 1,000 रुपये तक के भुगतान के लिए वैध मुद्रा हैं. इसके अलावा आरबीआई ने सभी सार्वजनिक और निजी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वे सभी मूल्यवर्ग के सिक्कों को बिना किसी भेदभाव के जमा और विनिमय के लिए स्वीकार करें.