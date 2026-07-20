सिक्के लेने से इनकार करना नियमों के विरुद्ध, LDM की चेतावनी, जानें कहां और कैसे करें शिकायत?

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सीधी में 1 और 2 रुपए के सिक्के लेने से इनकार करने की शिकायतों पर अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम) ने स्पष्ट किया कि भारत सरकार द्वारा जारी 1,2,5,10 और 20 रुपए के सभी सिक्के पूरी तरब वैध हैं. पुराने और नए डिजाइन के सिक्के समान रूप से मान्य हैं.
सीधी जिले में कुछ दुकानदारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के स्वीकार नहीं किए जाने की शिकायतों के बाद अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम) अवध बिहारी चौधरी ने स्थिति स्पष्ट की है. उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा जारी 1, 2, 5, 10 और 20 रुपये के सभी सिक्के पूरी तरह वैध भारतीय मुद्रा हैं. इन्हें लेने से इनकार करना भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशा-निर्देशों और प्रचलित नियमों के अनुरूप नहीं है. एलडीएम ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर अलग-अलग आकार, धातु और डिजाइन के सिक्के जारी करता है. इसलिए पुराने और नए डिजाइन के सभी सिक्के समान रूप से वैध हैं. केवल आकार या डिजाइन अलग होने के कारण किसी सिक्के को अमान्य नहीं माना जा सकता. उन्होंने बताया कि सिक्का अधिनियम, 2011 के अनुसार 1 रुपये और उससे अधिक मूल्यवर्ग के सिक्के एक लेन-देन में 1,000 रुपये तक के भुगतान के लिए वैध मुद्रा हैं. इसके अलावा आरबीआई ने सभी सार्वजनिक और निजी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वे सभी मूल्यवर्ग के सिक्कों को बिना किसी भेदभाव के जमा और विनिमय के लिए स्वीकार करें.
एलडीएम की चेतावनी
एलडीएम ने कहा कि वैध भारतीय मुद्रा स्वीकार नहीं करने से आम लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा होती है और आर्थिक लेन-देन भी प्रभावित होता है. ऐसे मामलों में संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ नियमानुसार प्रशासनिक और वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है. उन्होंने जिले के सभी दुकानदारों, व्यापारियों और नागरिकों से अपील की कि वे 1 और 2 रुपये सहित सभी वैध भारतीय सिक्कों को बिना किसी संकोच के स्वीकार करें. यदि कोई दुकानदार, बैंक या अन्य संस्थान वैध सिक्के लेने से इनकार करता है, तो इसकी शिकायत जिला प्रशासन, कलेक्टर कार्यालय या निकटतम पुलिस थाने में दर्ज कराई जा सकती है.
कहां करें शिकायत?
अगर कोई दुकानदार या व्यापारी आपसे सिक्के लेने से मना करता है, तो आप तुरंत पास के पुलिस स्टेशन या जिला प्रशासन (जैसे जिला मजिस्ट्रेट या SDM के ऑफिस) में लिखित शिकायत कर सकते हैं. ऐसी शिकायतों के आधार पर पुलिस सरकारी नियमों का उल्लंघन करने के लिए संबंधित दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज कर सकती है और उसका लाइसेंस भी रद्द करवा सकती है.
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