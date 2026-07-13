सीधी में फिर धर्म परिवर्तन पर विवाद! गांव में मचा बवाल, जगद्गुरु के बयान से बढ़ी सियासी गर्मी

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मध्य प्रदेश के सीधी जिले में धर्म परिवर्तन का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है, जिससे पूरे इलाके में भारी बवाल मचा हुआ है. जिले के चमरौहां गांव में कथित रूप से गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर हिंदू परिवारों को प्रलोभन देकर ईसाई धर्म में शामिल कराने की खबर के बाद दक्षिणपंथी संगठन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक घर पर छापा मारा. इस घटनाक्रम और उसके बाद छावनी पीठाधीश्वर जगद्गुरु परमहंस के एक बेहद तीखे बयान ने राज्य की सियासी गर्मी को अचानक बढ़ा दिया है.
स्थानीय ग्रामीणों और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सीधी के कुछ सुदूर और ग्रामीण अंचलों में असहाय परिवारों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किए जाने की शिकायतें लगातार मिल रही थीं. इसी कड़ी में चमरौहां गांव में एक घर के भीतर संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन करते हुए हंगामा शुरू कर दिया.
पुलिस जांच में जुटी
तनाव बढ़ता देख स्थानीय पुलिस बल भी तुरंत मौके पर पहुंचा और स्थिति को संभाला. हालांकि, शुरुआती जांच के बाद प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस का कहना है कि मौके से धर्म परिवर्तन से जुड़ा कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य या आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है. पुलिस ने साफ किया है कि फिलहाल किसी के खिलाफ कोई सीधा मामला दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए खुफिया और स्थानीय स्तर पर विस्तृत जांच जारी है.
जगद्गुरु परमहंस का विवादित बयान
इस जमीनी विवाद ने उस समय बड़ा राजनीतिक और सामाजिक रूप ले लिया, जब प्रसिद्ध छावनी पीठाधीश्वर जगद्गुरु परमहंस इस पूरे मामले में कूद पड़े. सीधी में धर्म परिवर्तन के प्रयासों पर कड़ा आक्रोश व्यक्त करते हुए उन्होंने एक बेहद विवादित और बड़ा बयान दे डाला. जगद्गुरु परमहंस ने कहा. 'जो लोग अपने मूल सनातन धर्म को छोड़कर पैसों या अन्य छोटे-छोटे लालच के चक्कर में धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, उनका सीधे एनकाउंटर कर देना चाहिए.'
उन्होंने आरोप लगाया कि देश के भोले-भले और गरीब लोगों को निशाना बनाकर बकायदा एक संगठित चेन (कड़ी) चलाई जा रही है, जो देश की आंतरिक सुरक्षा और सांस्कृतिक ताने-बाने के लिए एक गंभीर खतरा है. जगद्गुरु ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सूबे के प्रशासन से इस दिशा में कड़े कानून लागू करने और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की पुरजोर अपील की है.
इस बयान के बाद जहां सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है, वहीं विपक्षी दलों और नागरिक संगठनों ने भी इस पर नजरें टिका दी हैं. प्रशासन के लिए अब चुनौती इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने की है.