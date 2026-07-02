तीन साल से अटकी सीधी रिंग रोड परियोजना, प्रशासनिक स्वीकृति के इंतजार में रुका विकास

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Sidhi News: सीधी शहर के रिंग रोड निर्माण में प्रशासनिक स्वीकृति का पेंच फंसा हुआ है. हैरानी की बात यह है कि पीडब्ल्यूडी विभाग भोपाल तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य के लिए प्रशासकीय स्वीकृति जारी नहीं कर पाया है. रिंग रोड निर्माण के लिए 8,570.73 लाख रुपये का बजट तीन साल पहले ही स्वीकृत हो चुका है, लेकिन प्रशासनिक स्वीकृति के अभाव में भू-अर्जन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है.
बताया जाता है कि जिले के उत्तरी क्षेत्र में रिंग रोड निर्माण की घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री ने की थी. घोषणा के बाद प्रदेश सरकार ने बजट का आवंटन भी कर दिया था, लेकिन पीडब्ल्यूडी भोपाल ने अब तक निर्माण कार्य को प्रशासनिक मंजूरी नहीं दी है. प्रशासकीय स्वीकृति मिलने के बाद ही भू-अर्जन और टेंडर प्रक्रिया शुरू हो सकेगी.
रिंग रोड निर्माण की घोषणा
विधानसभा चुनाव से पहले रिंग रोड निर्माण की घोषणा और बजट आवंटन को लेकर काफी सुर्खियां बटोरी गई थीं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही प्रशासकीय स्वीकृति की फाइल ठंडे बस्ते में चली गई. जानकारों का कहना है कि सीधी जिले के साथ सियासी समीकरण संतुलित नहीं होने के कारण यह स्थिति बनी हुई है. वहीं सिंगरौली और रीवा जिलों में 150 से 200 करोड़ रुपये तक की लागत वाली बड़ी सड़कों के निर्माण को प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है.
यातायात का दबाव कम होगा
विशेषज्ञों का मानना है कि प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री द्वारा राजनीतिक कारणों से सीधी की अनदेखी की जा रही है. जबकि नौढ़िया में रेलवे स्टेशन बनने और जल्द रेल सेवा शुरू होने के कारण शहर में रिंग रोड की आवश्यकता पहले से अधिक बढ़ गई है. रिंग रोड बनने से शहर में यातायात का दबाव कम होगा और लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी.
दर्जन गांवों का विकास होगा
रिंग रोड के निर्माण से मधुरी, गाड़ा समेत करीब एक दर्जन गांवों का विकास होगा. इन गांवों के लोग वर्षों से इस परियोजना का इंतजार कर रहे हैं. लगभग 10 किलोमीटर लंबी प्रस्तावित रिंग रोड के लिए पीडब्ल्यूडी द्वारा सर्वे भी कराया जा चुका है. सर्वे में जिन किसानों और भू-स्वामियों की जमीन आ रही है, उन्होंने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं. कुछ लोगों ने तो जमीनों की प्लॉटिंग तक कर ली है, ताकि भविष्य में बेहतर आर्थिक लाभ मिल सके. वहीं कई बड़े व्यवसायियों ने भी रिंग रोड की संभावनाओं को देखते हुए यहां जमीन खरीदी है और निवेश की योजनाएं बनाई हैं. वहीं बीजेपी विधायक रीती पाठक का कहना है कि यदि सीधी शहर के रिंग रोड को अब तक पीडब्ल्यूडी भोपाल से प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिली है, तो इस मामले में प्राथमिकता के आधार पर पहल की जाएगी, ताकि सीधी शहर को रिंग रोड की सौगात दिलाने का रास्ता प्रशस्त हो सके.
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