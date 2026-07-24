संजय टाइगर रिजर्व में 42 अधिकारियों का हुआ सम्मान, 33 वनरक्षक बने वनपाल, 9 को मिली पदोन्नति

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Sidhi News: सीधी जिले में संजय टाइगर रिजर्व, सीधी में शुक्रवार को पदोन्नत अधिकारियों के सम्मान में अलंकरण समारोह सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया. जामोड़ी विश्रामगृह में हुए इस कार्यक्रम में मध्यप्रदेश शासन के पदोन्नति आदेश के तहत कुल 42 कर्मचारियों को उनके नए पदों की जिम्मेदारी सौंपी गई. समारोह में विभागीय बैज पहनाकर अधिकारियों का सम्मान किया गया और उन्हें नवीन दायित्वों के निर्वहन के लिए शुभकामनाएं दी गईं.
पदोन्नति सूची से मिली जानकारी के मुताबिक, संजय टाइगर रिजर्व के 33 वनरक्षकों को वनपाल तथा 9 वनपालों को उप वनक्षेत्रपाल पद पर पदोन्नत किया गया. कार्यक्रम में उप संचालक राजेश कन्ना टी. ने सभी पदोन्नत अधिकारियों को विभागीय बैज पहनाकर अलंकृत किया. इस अवसर पर सहायक संचालक, सोनघड़ियाल अभयारण्य एवं बघदरा अभयारण्य के अधीक्षक, डुबरी, बस्तुआ, ब्यौहारी, मड़वास, टमसार, भुईमांड और सोनघड़ियाल के परिक्षेत्र अधिकारी सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे.
वन अपराध नियंत्रण पर मिला प्रशिक्षण
अलंकरण समारोह के साथ पदोन्नत अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किया गया. इसमें वन एवं वन्यजीव संरक्षण, प्रभावी गश्त, वन अपराध नियंत्रण, मानव-वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन और विभागीय दायित्वों के संबंध में विस्तार से मार्गदर्शन दिया गया. अधिकारियों को बताया गया कि बदलती परिस्थितियों में संरक्षण कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सतर्कता और समन्वय के साथ कार्य करना आवश्यक है.
'पदोन्नति जिम्मेदारी-विश्वास का प्रतीक'
कार्यक्रम में अधिकारियों ने कहा कि पदोन्नति केवल पद में वृद्धि नहीं है, बल्कि विभाग द्वारा कर्मचारी की कार्यक्षमता, निष्ठा और सेवा भावना पर व्यक्त किए गए विश्वास का प्रतीक है. सभी पदोन्नत अधिकारियों से अपेक्षा की गई कि वे अपने नए दायित्वों का पूरी ईमानदारी, समर्पण और जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करते हुए संजय टाइगर रिजर्व में वन एवं वन्यजीव संरक्षण को और अधिक मजबूत बनाएंगे.
क्या बोले एसडीओ सुधीर मिश्रा?
संजय टाइगर रिजर्व के एसडीओ सुधीर मिश्रा ने बताया कि पदोन्नत अधिकारियों के सम्मान में अलंकरण सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 33 वनरक्षकों को वनपाल और 9 वनपालों को उप वनक्षेत्रपाल पद पर अलंकृत किया गया. उन्होंने कहा कि पदोन्नति के साथ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियों के प्रभावी निर्वहन तथा वन एवं वन्यजीव संरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर प्रशिक्षण भी दिया गया.
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