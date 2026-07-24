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संजय टाइगर रिजर्व में 42 अधिकारियों का हुआ सम्मान, 33 वनरक्षक बने वनपाल, 9 को मिली पदोन्नति

Sanjay Tiger Reserve News: सीधी के संजय टाइगर रिजर्व में पदोन्नत 42 अधिकारियों के सम्मान में अलंकरण सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस दौरान 33 वनरक्षकों को वनपाल और 9 वनपालों को उप वनक्षेत्रपाल पद पर पदोन्नत किया गया. अधिकारियों को वन एवं वन्यजीव संरक्षण, वन अपराध नियंत्रण और नई जिम्मेदारियों के प्रभावी निर्वहन का प्रशिक्षण भी दिया गया.

Written ByAdarsh Gautam
Published: Jul 24, 2026, 09:37 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 09:37 PM IST
संजय टाइगर रिजर्व में 42 अधिकारियों का हुआ सम्मान, 33 वनरक्षक बने वनपाल, 9 को मिली पदोन्नति
Image Credit: ZEE MEDIA

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Adarsh Gautam

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आदर्श कुमार गौतम एक अनुभवी ग्राउंड रिपोर्टर हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (MP-CG) के लिए मध्य प्रदेश के सीधी जिले से संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं. आदर्श की मुख्य विशेषज्ञता हाइपरलोकल क्राइम, क्षेत्रीय राजनीति, प्रशासनिक फैसलों और ग्रामीण विषयों (खेती-किसानी) की ग्राउंड जीरो से तथ्यपरक रिपोर्टिंग करने में है.

समाजशास्त्र में एम.ए. और कानून (L.L.B.) की डिग्री हासिल करने के कारण, आदर्श की कानूनी, आपराधिक और प्रशासनिक मामलों की समझ बेहद गहरी है, जो उनकी रिपोर्टिंग को अत्यधिक प्रामाणिक बनाती है. Zee News से पहले वे News Nation, News State MP-CG और The Sutra जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ जुड़कर मध्य प्रदेश की जमीनी पत्रकारिता का अहम हिस्सा रहे हैं.

आप आदर्श कुमार गौतम से सीधे adarshgautam488@gmail.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर) और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं.

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