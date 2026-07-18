/सीधी: नाम बदला, लेकिन नहीं बदली तस्वीर! सांदीपनि स्कूल में सीटों का संकट, 40 की क्लास में 80 छात्राओं के बैठने की मजबूरी

राज्य चुनें
मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों को नई पहचान देने के उद्देश्य से कई विद्यालयों का नाम बदलकर 'सांदीपनि' कर दिया. मकसद शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना था, लेकिन सीधी जिले के सांदीपनि शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की जमीनी तस्वीर सरकारी दावों पर सवाल खड़े कर रही है. यहां छात्राओं को पढ़ाई से पहले बैठने की जगह के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है.
विद्यालय में करीब 1630 छात्राएं पढ़ाई कर रही हैं, जबकि बैठने की व्यवस्था महज 1000 से 1200 छात्राओं के लिए ही उपलब्ध है. नतीजतन दो सीट वाली कुर्सी पर तीन छात्राएं और तीन सीट वाली बेंच पर चार छात्राएं बैठने को मजबूर हैं. कई कक्षाओं में 40 छात्राओं की क्षमता के बावजूद 70 से 80 छात्राओं को एक साथ बैठाकर पढ़ाई कराई जा रही है.
गर्मी और भीड़ के बीच पढ़ाई बनी चुनौती
बरसात के मौसम की उमस और भीड़भाड़ वाले कमरों में छात्राओं के लिए घंटों तक पढ़ाई करना मुश्किल हो गया है. जगह की कमी के कारण छात्राएं असहज स्थिति में बैठती हैं, जिससे पढ़ाई के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा पर भी असर पड़ने की आशंका है. प्राचार्य ने मानी समस्या विद्यालय के प्राचार्य किशन लाल विश्वकर्मा ने भी स्वीकार किया कि छात्राओं की संख्या लगातार बढ़ी है, लेकिन उसी अनुपात में फर्नीचर और अन्य संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाए हैं. उन्होंने प्रशासन से अतिरिक्त फर्नीचर और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है.
निरीक्षण हुआ, लेकिन राहत नहीं
हाल ही में एसडीएम प्रिया पाठक ने विद्यालय का निरीक्षण किया और छात्राओं से संवाद भी किया. हालांकि, निरीक्षण के बाद भी बैठक व्यवस्था की समस्या जस की तस बनी हुई है. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जब अधिकारियों ने विद्यालय का दौरा किया तो क्षमता से अधिक छात्राओं के बैठने की समस्या के समाधान के लिए तत्काल कदम क्यों नहीं उठाए गए.
कलेक्टर ने दिए समाधान के निर्देश
मामले पर कलेक्टर विकाश मिश्रा ने कहा कि विद्यालय में छात्राओं की संख्या अधिक होने के कारण बैठक व्यवस्था की समस्या सामने आई है. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक फर्नीचर उपलब्ध कराने और समस्या के समाधान के निर्देश दिए हैं.
बड़ा सवाल
सरकार शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के दावे करती है, लेकिन सीधी के इस विद्यालय की तस्वीर बताती है कि केवल नाम बदलने से व्यवस्था नहीं बदलती. जब तक छात्राओं को पर्याप्त फर्नीचर, सम्मानजनक बैठने की व्यवस्था और बेहतर शैक्षणिक माहौल नहीं मिलेगा, तब तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लक्ष्य अधूरा ही रहेगा.