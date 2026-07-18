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सीधी: नाम बदला, लेकिन नहीं बदली तस्वीर! सांदीपनि स्कूल में सीटों का संकट, 40 की क्लास में 80 छात्राओं के बैठने की मजबूरी

सीधी के सांदीपनि शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बैठने की व्यवस्था सिर्फ 1000-1200 है, जबकि यहां पढ़ने वाली छात्राओं की संख्या 1630 है. कई कक्षाओं में 40 छात्राओं की क्षमता के बावजूद 70 से 80 छात्राओं को एक साथ बैठाकर पढ़ाई कराई जा रही है.

Written ByAdarsh Gautam
Published: Jul 18, 2026, 12:46 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 12:51 PM IST
सीधी: नाम बदला, लेकिन नहीं बदली तस्वीर! सांदीपनि स्कूल में सीटों का संकट, 40 की क्लास में 80 छात्राओं के बैठने की मजबूरी

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Adarsh Gautam

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आदर्श कुमार गौतम एक अनुभवी ग्राउंड रिपोर्टर हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (MP-CG) के लिए मध्य प्रदेश के सीधी जिले से संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं. आदर्श की मुख्य विशेषज्ञता हाइपरलोकल क्राइम, क्षेत्रीय राजनीति, प्रशासनिक फैसलों और ग्रामीण विषयों (खेती-किसानी) की ग्राउंड जीरो से तथ्यपरक रिपोर्टिंग करने में है.

समाजशास्त्र में एम.ए. और कानून (L.L.B.) की डिग्री हासिल करने के कारण, आदर्श की कानूनी, आपराधिक और प्रशासनिक मामलों की समझ बेहद गहरी है, जो उनकी रिपोर्टिंग को अत्यधिक प्रामाणिक बनाती है. Zee News से पहले वे News Nation, News State MP-CG और The Sutra जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ जुड़कर मध्य प्रदेश की जमीनी पत्रकारिता का अहम हिस्सा रहे हैं.

आप आदर्श कुमार गौतम से सीधे adarshgautam488@gmail.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर) और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं.

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