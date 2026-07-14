/सीधी में रिश्तों को कलंकित करने वाली वारदात, सगे चाचा ने नाबालिग भतीजी को बनाया हवस का शिकार; आरोपी गिरफ्तार

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मध्य प्रदेश के सीधी जिले से रिश्तों की पवित्रता को तार-तार कर देने वाली एक बेहद जघन्य और दर्दनाक घटना सामने आई है. सीधी जिले के सेमरिया थाना क्षेत्र के एक गांव में एक सगे चाचा ने अपनी ही नाबालिग भतीजी को हवस का शिकार बना डाला. इस खौफनाक वारदात ने न सिर्फ एक हंसते-खेलते परिवार को सदमे में डाल दिया है, बल्कि पूरे इलाके के लोगों में भारी आक्रोश है.
जानकारी के अनुसार, पीड़िता के माता-पिता रोज की तरह सुबह-सुबह मजदूरी और काम के सिलसिले में खेतों पर गए हुए थे. घर में नाबालिग बच्ची बिल्कुल अकेली थी. इसी सूनेपन का फायदा उठाकर रिश्ते में सगा चाचा लगने वाला आरोपी नियत बिगाड़कर घर के भीतर दाखिल हो गया. उसने बच्ची की बेबसी का लाभ उठाते हुए उसके साथ जबरन दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.
सहेली की सूझबूझ से बची बच्ची की जान
वारदात के बाद नाबालिग पीड़िता गहरे सदमे और खौफ में थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी. आरोपी के चंगुल से छूटते ही उसने तुरंत फोन कर अपनी एक सहेली को आपबीती सुनाई. सहेली ने बिना एक पल गंवाए फौरन लड़की के माता-पिता को मामले की जानकारी दी. खबर मिलते ही बदहवास माता-पिता घर पहुंचे और तुरंत डायल 112 को सूचना दी. पुलिस की इमरजेंसी टीम ने त्वरित एक्शन लेते हुए मौके पर पहुंचकर पीड़िता को रेस्क्यू किया और गंभीर हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में बच्ची का इलाज चल रहा है.
आरोपी सलाखों के पीछे
इस बेहद संवेदनशील और गंभीर मामले को लेकर सीधी की एडिशनल एसपी (ASP) कमला जोशी ने विस्तृत जानकारी साझा की है. उन्होंने बताया, 'यह पूरी घटना सेमरिया थाना क्षेत्र की है, जहां पीड़िता और आरोपी दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं. आरोपी रिश्ते में लड़की का सगा चाचा लगता है. पुलिस ने मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल सुसंगत धाराओं में एफआईआर (FIR) दर्ज कर ली है. त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया है. मामले की विवेचना जारी है और पुलिस हर पहलू की गहनता से जांच कर रही है ताकि पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय दिलाया जा सके.'
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई तेज कर दी है, वहीं स्थानीय ग्रामीण दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं.