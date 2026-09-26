न सड़क, न बिजली...आजादी के 80 साल बाद भी शिकरा गांव की यही हकीकत, कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीण

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मध्य प्रदेश के सीधी जिले में आजादी के 80 साल बाद भी एक गांव के ग्रामीण सड़क, बिजली और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं. मझौली विकासखंड की मड़वास तहसील के शिकरा गांव के सैकड़ों आदिवासी ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर सीधी पहुंचे और कलेक्ट्रेट में डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा.
ग्रामीणों का कहना है कि गांव तक पहुंचने वाला रास्ता खराब होने के कारण आवागमन में काफी परेशानी होती है. बारिश के दौरान स्थिति और भी मुश्किल हो जाती है. ग्रामीणों के मुताबिक, गांव में बिजली की समस्या भी बनी हुई है. रात के समय बिजली नहीं होने से बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को परेशानी का सामना करना पड़ता है.
सबसे बड़ी समस्या उस वक्त सामने आती है. जब गांव में कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है या किसी गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाना होता है. खराब रास्ते और परिवहन की समस्या के चलते मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाना ग्रामीणों के लिए चुनौती बन जाता है.
पैदल कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीण
अपनी मांगों को लेकर सैकड़ों ग्रामीण शिकरा गांव से सीधी पहुंचे. ग्रामीण पहले वीथिका भवन पहुंचे और इसके बाद पैदल कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी समस्याएं प्रशासन के सामने रखीं. शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडेय के नेतृत्व में ग्रामीणों ने डिप्टी कलेक्टर संजीव पाण्डेय को ज्ञापन सौंपा.
ग्रामीणों ने गांव में सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की. ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से समस्याएं बनी हुई हैं, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं हो पाया है.
मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी
ग्रामीणों की ओर से मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है. वहीं डिप्टी कलेक्टर संजीव पाण्डेय ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि संबंधित अधिकारियों को भेजकर दो दिन के भीतर गांव की स्थिति का जायजा लिया जाएगा. समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासनिक आश्वासन के बाद शिकरा गांव के ग्रामीणों की वर्षों पुरानी सड़क, बिजली और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान कब तक हो पाता है.