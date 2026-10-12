/तारीख पर तारीख: सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में बड़ा प्रशासनिक खेल! पहले 9 फिर 12 और अब 14 अक्टूबर को होगी चर्चा

राज्य चुनें
सीधी जिले की एठी ग्राम पंचायत में सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया अब प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है. 9 और 12 अक्टूबर को कार्रवाई के लिए तारीख तय की गई, लेकिन दोनों ही बार प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी. करीब 20 पंच पंचायत भवन पहुंचे, लेकिन उन्हें बिना कार्रवाई के वापस लौटना पड़ा. हैरानी की बात यह है कि जब पटवारी, सचिव और रोजगार सहायक की ड्यूटी तक लगा दी गई थी, तो फिर तारीख बढ़ाने की सूचना समय पर क्यों नहीं दी गई? पीठासीन अधिकारी तहसीलदार के नहीं पहुंचने के बाद मामले का खुलासा हुआ. अब 14 अक्टूबर की नई तारीख तय की गई है. ऐसे में सवाल है कि आखिर बार-बार तारीख बदलने के पीछे क्या वजह है और इस अव्यवस्था की जवाबदेही कौन तय करेगा?
सीधी जिले की एठी ग्राम पंचायत में सरपंच अंजनी सिंह गौड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. सोमवार को करीब 20 पंच निर्धारित प्रक्रिया में शामिल होने पंचायत भवन पहुंचे, लेकिन कार्रवाई नहीं होने से उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ा. पंचों का आरोप है कि अविश्वास प्रस्ताव के लिए पहले 9 अक्टूबर और फिर 12 अक्टूबर की तारीख तय की गई थी. इसके लिए संबंधित कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई थी. इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई और तारीख बढ़ाए जाने की सूचना भी समय पर नहीं दी गई.
14 अक्टूबर की नई तारीख तय
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब प्रशासन ने तारीख तय की, कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई, तो फिर निर्धारित दिन कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर तारीख में बदलाव किया गया था, तो संबंधित पंचों को इसकी सूचना पहले क्यों नहीं दी गई? क्या प्रशासनिक स्तर पर समन्वय की कमी थी या फिर पूरी प्रक्रिया में कहीं गंभीर लापरवाही हुई? मामले में तहसीलदार राकेश शुक्ला ने चुनावी प्रशिक्षण को कार्रवाई नहीं हो पाने की वजह बताया है. लेकिन सवाल यह है कि क्या चुनावी प्रशिक्षण की जानकारी पहले से नहीं थी? यदि थी, तो फिर ऐसी तारीख क्यों निर्धारित की गई, जिस दिन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी? बार-बार तारीख बदलने से नाराज पंचों में आक्रोश है और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं. अब अविश्वास प्रस्ताव के लिए 14 अक्टूबर की नई तारीख तय की गई है. अब देखना होगा कि 14 अक्टूबर को प्रशासन तय कार्यक्रम के मुताबिक प्रक्रिया पूरी करा पाता है या फिर पंचों को एक बार फिर इंतजार करना पड़ेगा.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट