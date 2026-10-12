/तारीख पर तारीख: सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में बड़ा प्रशासनिक खेल! पहले 9 फिर 12 और अब 14 अक्टूबर को होगी चर्चा

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब प्रशासन ने तारीख तय की, कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई, तो फिर निर्धारित दिन कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर तारीख में बदलाव किया गया था, तो संबंधित पंचों को इसकी सूचना पहले क्यों नहीं दी गई? क्या प्रशासनिक स्तर पर समन्वय की कमी थी या फिर पूरी प्रक्रिया में कहीं गंभीर लापरवाही हुई? मामले में तहसीलदार राकेश शुक्ला ने चुनावी प्रशिक्षण को कार्रवाई नहीं हो पाने की वजह बताया है. लेकिन सवाल यह है कि क्या चुनावी प्रशिक्षण की जानकारी पहले से नहीं थी? यदि थी, तो फिर ऐसी तारीख क्यों निर्धारित की गई, जिस दिन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी? बार-बार तारीख बदलने से नाराज पंचों में आक्रोश है और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं. अब अविश्वास प्रस्ताव के लिए 14 अक्टूबर की नई तारीख तय की गई है. अब देखना होगा कि 14 अक्टूबर को प्रशासन तय कार्यक्रम के मुताबिक प्रक्रिया पूरी करा पाता है या फिर पंचों को एक बार फिर इंतजार करना पड़ेगा.