सीधी में प्रेमी निकला दरिंदा, नाबालिग प्रेमिका अपने ही दोस्तों से कराया गैंगरेप, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

Minor Girl Physically Assaulted-मध्यप्रदेश के सीधी जिले से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक नाबालिग छात्रा के साथ उसके प्रेमी और उसके तीन साथियों ने मिलकर दुष्कर्म किया. इस गंभीर घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. हालांकि अभी सभी आरोपी फरार है, पुलिस की टीम आरोपियों की तलाश कर रही है. पुलिस का कहना है कि सभी आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

प्रेमी ने विश्वास में लेकर बुलाया

जानकारी के अनुसार, पीड़िता सीधी शहर के एक निजी स्कूल में पढ़ाई कर रही है और हॉस्टल में रहती है. उसका मोबाइल पर एक युवक से संपर्क हुआ था और दोनों के बीच प्रेम-प्रसंग चल रहा था. इसी का फायदा उठाते हुए युवक ने उसे अपने विश्वास में लिकर किराए के कमरे पर बुलाया, जहां पहले से ही उसके तीन दोस्त मौजूद थे.

बारी-बारी से किया दुष्कर्म

पुलिस के अनुसार, कमरे पर पहुंचते ही सभी आरोपियों ने पीड़िता को डरा-धमकाकर बारी-बारी से दुष्कर्म किया. इस घटना के बाद नाबालिग डरी और सहमी रही. उसने किसी को इस बारे में नहीं बताया. कुछ समय बाद हिम्मत जुटाकर पीड़ता ने अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद परिजन उसे लेकर थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी

शिकायत मिलते ही जमोडी थाना पुलिस ने तत्काल चारों आरोपियों के खिलाप पॉक्सो सहित अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है. पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी है. पुलिस अधिकारियो ने बताया कि पीड़िता की हालत को देखते हुए उसका चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया है और काउंसलिंग की व्यवस्था की गई है.

यह भी पढ़ें-सिवनी में स्कूल में बच्चों से लगवाए 'अल्लाह हू अकबर' के नारे, प्रिंसिपल पर गिरी गाज

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!