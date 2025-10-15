Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2962111
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

रहस्यमय ढंग से गायब हुआ बच्चा, चिंता में डूबा परिवार, पुलिस खंगाल रही शहर के CCTV फुटेज

Sidhi News: सीधी जिले में एक बच्चा स्कूल जाने के लिए घर से निकला लेकिन वापस नहीं लौटा, जिसके बाद वह लापता हो गया है. परिजनों ने कुसमी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Oct 15, 2025, 07:15 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रहस्यमय ढंग से गायब हुआ बच्चा, चिंता में डूबा परिवार, पुलिस खंगाल रही शहर के CCTV फुटेज

Madhya Pradesh News: मध्यप्रदेश के सीधी जिले के कुसमी थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक बच्चासुबह स्कूल के लिए घर से निकला और उसके बाद रहस्मय ढंग से लापता हो गया. जब बच्चा देर शाम तक घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कुसमी थाने में दर्ज करवाई. परिवार बेहद चिंतित है और लगातार उसकी तलाश में जुटा हुआ है, लेकिन अब तक बच्चे का कोई पता नहीं चल सका है.

 स्कूल जाने निकला बच्चा हुआ लापता
दरअसल,  सीधी जिले में एक बच्चा स्कूल जाने के लिए घर से निकला लेकिन वापस नहीं लौटा, जिसके बाद वह लापता हो गया है. परिजनों ने कुसमी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी है. परिवार लगातार बच्चे की तलाश कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर बच्चे की तलाश शुरू कर दी है और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच कर जानकारी जुटा रही है. परिजनों ने कोतवाली थाने में भी फरियाद लगाई, जिसके बाद मड़ारिया बाईपास पर वाहनों की सघन चेकिंग की गई. बच्चे की सुरक्षित वापसी के लिए परिवार चिंतित है.

पुलिस खंगाल रही शहर के CCTV फुटेज
पुलिस ने केस दर्ज कर बच्चे की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस आस-पास के CCTV कैमरे चेक कर रही है और बच्चे के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है. फिलहाल बच्चे का परिवार परेशान है और अपने बच्चे के सुरक्षित घर लौटने की दुआ कर रहा है. बताया जा रहा है कि बुधवार रात को बच्चे के लापता होने की जानकारी मिलने पर पीड़ित के पिता ने रात की ड्यूटी पर तैनात पुलिसवालों से शिकायत की. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस टीम ने मड़ारिया बाईपास पर गाड़ियों की सघन चेकिंग शुरू कर दी और देर रात तक लापता बच्चे की तलाश जारी रही.

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "सीधी" की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

mp newsSidhi news

Trending news

mp news
कलेक्टर के सामने आत्मदाह की कोशिश, पुलिस ने महिला को घसीटकर हटाया, Video हुआ वायरल
mp news
तान्या मित्तल पर धोखाधड़ी का केस? इन्फ्लुएंसर ने दर्ज कराई शिकायत, गिरफ्तारी की मांग
damoh news
OBC युवक से पैर धुलवाने पर MP हाईकोर्ट सख्त, आरोपियों पर NSA लगाने का आदेश जारी
mp news
थाने से 55 लाख कैश और गहने गायब, जब्त पैसे जुए में हारा इंजार्ज, पुलिस ने की पुष्टि
cg raipur news
छत्तीसगढ़ के ये दो शहर साइबर क्राइम में सबसे आगे, हर 20 मिनट में एक ठगी दर्ज
mp news
एयरपोर्ट खुलने से पहले उज्जैन में आया प्लेन! 2 स्क्रैप भाइयों का अनोखा प्लान, जानें
mp news
बैंक में सम्मान निधि निकालने पहुंचा युवक, खाते में अचानक हुई 2 करोड़ की एंट्री
sagar news
रेस्टोरेंट में पड़ी रेड तो मालिक के तोते उड़ गए, दिया ऐसा जवाब की सील हो गई दुकान
Cough Syrup Death
Cough Syrup Death: छिंदवाड़ा कफ सिरप केस में 5 ऐसे खुलासे, जो अब तक किसी को नहीं पता
mp news
लेडी तहसीलदार की दबंगई! गुस्से में मैडम ने किसान को जड़ दिया थप्पड़, हुआ जमकर हंगामा