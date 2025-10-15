रहस्यमय ढंग से गायब हुआ बच्चा, चिंता में डूबा परिवार, पुलिस खंगाल रही शहर के CCTV फुटेज

Madhya Pradesh News: मध्यप्रदेश के सीधी जिले के कुसमी थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक बच्चासुबह स्कूल के लिए घर से निकला और उसके बाद रहस्मय ढंग से लापता हो गया. जब बच्चा देर शाम तक घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कुसमी थाने में दर्ज करवाई. परिवार बेहद चिंतित है और लगातार उसकी तलाश में जुटा हुआ है, लेकिन अब तक बच्चे का कोई पता नहीं चल सका है.

स्कूल जाने निकला बच्चा हुआ लापता

दरअसल, सीधी जिले में एक बच्चा स्कूल जाने के लिए घर से निकला लेकिन वापस नहीं लौटा, जिसके बाद वह लापता हो गया है. परिजनों ने कुसमी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी है. परिवार लगातार बच्चे की तलाश कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर बच्चे की तलाश शुरू कर दी है और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच कर जानकारी जुटा रही है. परिजनों ने कोतवाली थाने में भी फरियाद लगाई, जिसके बाद मड़ारिया बाईपास पर वाहनों की सघन चेकिंग की गई. बच्चे की सुरक्षित वापसी के लिए परिवार चिंतित है.

पुलिस खंगाल रही शहर के CCTV फुटेज

पुलिस ने केस दर्ज कर बच्चे की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस आस-पास के CCTV कैमरे चेक कर रही है और बच्चे के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है. फिलहाल बच्चे का परिवार परेशान है और अपने बच्चे के सुरक्षित घर लौटने की दुआ कर रहा है. बताया जा रहा है कि बुधवार रात को बच्चे के लापता होने की जानकारी मिलने पर पीड़ित के पिता ने रात की ड्यूटी पर तैनात पुलिसवालों से शिकायत की. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस टीम ने मड़ारिया बाईपास पर गाड़ियों की सघन चेकिंग शुरू कर दी और देर रात तक लापता बच्चे की तलाश जारी रही.

