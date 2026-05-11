पहले कब्र खोदी, फिर घर में रखी पोटली...अंदर मिला मासूम का नरकंकाल, तंत्र-मंत्र की आशंका

Sidhi News-सीधी में बांस के पेड़ पर लाल पोटली में मासूम का नरकंकाल मिला है. शव कब्र से निकालने के बाद तंत्र-मंत्र की आशंका जताई जा रही है. इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है. पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है.
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MP News-मध्यप्रदेश के सीधी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां बांस के पेड़ पर एक लाल पोटली में मासूम का नरकंकाल मिला है. इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत है. घटना के बाद ग्रामीणों ने तंत्र-मंत्र और जादू टोने की आशंका जताई है. यह घटना भुईमाड़ थाना क्षेत्र के खम्हरिया गांव की है. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.
लाल पोटली में मिला नरकंकाल
जानकारी के अनुसार, रविवार सुबह कुछ ग्रामीणों की नजर बांस के पेड़ पर टंगी एक लाल पोटली पर पड़ी. देखने में यह पोटली संदिग्ध लग रही थी. जब ग्रामीणों ने पोटली को खोलकर देखा तो उनके होश उड़ गए. पोटली में छोटे बच्चे का नरकंकाल मिला. यह देख पूरे गांव में भय और दहशत का माहौल बन गया. पहले यह पोटली ग्रामीण रायभान सिंह के घर में रखी गई थी, जिसे उन्होंने डर के कारण बांस के पेड़ पर टांग दिया था.
तंत्र-मंत्र की जताई आशंका
इस घटना को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि नरकंकाल उस बच्चे का हो सकता है, जिसकी कुछ समय पहले मौत हुई थी. बच्चे का शव गांव में ही दफनाया गया था. ग्रामीण जब उस जगह पर पहुंचे, जहां बच्चे को दफनाया गया था, तो वहां खुदाई के निशान मिले. ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि शव को कब्र से निकालकर तंत्र-मंत्र किया गया होगा या उससे जुड़ी गतिविधियों में इस्तेमाल किया गया होगा.
पुलिस मामले की जांच में जुटी
इस घटना की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी. सूचना पर भुईमाड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू किया. भुईमाड़ थाना प्रभारी डी.डी. सिंह ने बताया कि इस मामले में हर पहलू से जांच की जा रही है. जो तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. इस घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है.
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