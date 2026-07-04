Sidhi News: अस्पताल में गंदगी...ऑक्सीजन की कमी, चुरहट CHC में समस्याओं का अंबार, कलेक्टर के निर्देश बेसर

मरीजों का आरोप

इससे गरीब मरीजों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि अस्पताल में पदस्थ लैब टेक्नीशियन सरकारी अस्पताल की बजाय निजी लैब में अधिक समय देते हैं, जिससे सरकारी जांच व्यवस्था प्रभावित हो रही है. वहीं ओपीडी में फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति के कारण मरीजों को दवा के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है. बिजली कटने पर जनरेटर का उपयोग नहीं किए जाने से भी मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. अस्पताल के मुख्य प्रवेश द्वार पर अतिक्रमण और परिसर में असामाजिक तत्वों व नशेड़ियों का जमावड़ा सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रहा है. मरीजों के परिजन, खासकर महिलाएं,खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं. क्षेत्रवासियों ने अस्पताल की उच्चस्तरीय जांच कर लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की है.