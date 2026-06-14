Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /सीधी
  • /53 माताओं की मौत पर सब सामान्य का दावा, सीधी के सिविल सर्जन के बयान से मचा बवाल, मानवाधिकार आयोग ने मांगा जवाब

53 माताओं की मौत पर सब सामान्य का दावा, सीधी के सिविल सर्जन के बयान से मचा बवाल, मानवाधिकार आयोग ने मांगा जवाब

Sidhi Maternal Death Case: सीधी जिले में एक साल के भीतर 53 प्रसूताओं की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इस बीच सिविल सर्जन डॉ. एस.बी. खरे के बयान ने विवाद को और बढ़ा दिया है. मामले को गंभीरता से लेते हुए मानवाधिकार आयोग ने जवाब तलब किया है.

Written ByAdarsh GautamEdited By:Pooja
Published: Jun 14, 2026, 09:00 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 09:00 PM IST
53 माताओं की मौत पर सब सामान्य का दावा, सीधी के सिविल सर्जन के बयान से मचा बवाल, मानवाधिकार आयोग ने मांगा जवाब

About the Author

Adarsh Gautam

Adarsh Gautam

रिपोर्टर

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
53 माताओं की मौत पर सब सामान्य का दावा, सीधी के सिविल सर्जन के बयान से मचा बवाल...
Sidhi news4 min ago
2
katni bus accident2 hrs ago
3
Train Accident3 hrs ago
4
Bhopal municipal corporation elections3 hrs ago
5
Bhind kidnapping9:54 AM IST