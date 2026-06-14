कैसे हुई गर्भवती महिलाओं की मौत?

सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में माताओं की मौत कैसे हुई? गर्भावस्था के दौरान महिलाओं की नियमित निगरानी की जिम्मेदारी महिला एवं बाल विकास विभाग, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त व्यवस्था पर होती है. गर्भवती महिलाओं में आयरन की कमी, खून की कमी, कुपोषण या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान कर समय पर उपचार उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिक जिम्मेदारी मानी जाती है।सरकार की ओर से आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषण आहार, आयरन-फोलिक एसिड की गोलियां, टीकाकरण और नियमित स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था की जाती है. इसके बावजूद यदि 53 महिलाओं की जान चली जाती है तो यह कई सवाल खड़े करता है. क्या गर्भवती महिलाओं की समय पर जांच नहीं हुई? क्या उन्हें आवश्यक दवाइयां नहीं मिलीं? क्या गंभीर स्थिति में समय पर रेफर नहीं किया गया? या फिर स्वास्थ्य तंत्र पूरी तरह विफल साबित हुआ? विशेषज्ञों का मानना है कि अधिकांश मातृ मृत्यु उचित देखभाल, समय पर इलाज और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से रोकी जा सकती हैं.