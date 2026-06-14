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Sidhi Maternal Death Case: मध्यप्रदेश के आदिवासी बाहुल्य सीधी जिले में एक वर्ष के भीतर 53 प्रसूताओं की मौत का मामला प्रदेशभर में चर्चा का विषय बना हुआ है. इस गंभीर मामले पर जहां स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली कटघरे में है, वहीं सीधी के सिविल सर्जन डॉ. एस.बी. खरे के एक बयान ने विवाद को और गहरा कर दिया है.
डॉ. खरे ने जिले की जनसंख्या के आधार पर एक साल में हुई 53 मातृ मौतों को सामान्य बताते हुए कहा कि यह संख्या आबादी के अनुपात में असामान्य नहीं है. लेकिन उनके इस बयान को स्वास्थ्य विभाग की संवेदनहीनता और जिम्मेदारी से बचने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है. दरअसल हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि जिलेभर में बीते एक वर्ष के दौरान 53 गर्भवती महिलाओं और प्रसूताओं की मौत हुई है. रिपोर्ट सामने आने के बाद यह मामला प्रदेश स्तर तक पहुंच गया और अब मानवाधिकार आयोग ने भी स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग से जवाब तलब किया है. आयोग ने मातृ मृत्यु के कारणों, स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.
कैसे हुई गर्भवती महिलाओं की मौत?
सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में माताओं की मौत कैसे हुई? गर्भावस्था के दौरान महिलाओं की नियमित निगरानी की जिम्मेदारी महिला एवं बाल विकास विभाग, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त व्यवस्था पर होती है. गर्भवती महिलाओं में आयरन की कमी, खून की कमी, कुपोषण या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान कर समय पर उपचार उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिक जिम्मेदारी मानी जाती है।सरकार की ओर से आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषण आहार, आयरन-फोलिक एसिड की गोलियां, टीकाकरण और नियमित स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था की जाती है. इसके बावजूद यदि 53 महिलाओं की जान चली जाती है तो यह कई सवाल खड़े करता है. क्या गर्भवती महिलाओं की समय पर जांच नहीं हुई? क्या उन्हें आवश्यक दवाइयां नहीं मिलीं? क्या गंभीर स्थिति में समय पर रेफर नहीं किया गया? या फिर स्वास्थ्य तंत्र पूरी तरह विफल साबित हुआ? विशेषज्ञों का मानना है कि अधिकांश मातृ मृत्यु उचित देखभाल, समय पर इलाज और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से रोकी जा सकती हैं.
मानवाधिकार आयोग ने मांगा जवाब
ऐसे में इन मौतों को सामान्य बताना उन परिवारों के दर्द को नजरअंदाज करने जैसा है. जिन्होंने अपनी बेटियों, बहनों और बहुओं को मातृत्व के दौरान खो दिया. मानवाधिकार आयोग की दखल के बाद अब पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और जवाबदेही तय करने की मांग तेज हो गई है. लोगों का कहना है कि माताओं की मौत को आंकड़ों का खेल बताने के बजाय स्वास्थ्य विभाग को अपनी कमियों की समीक्षा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में किसी भी महिला की जान लापरवाही के कारण न जाए. 53 माताओं की मौत सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि 53 परिवारों के टूटे हुए सपनों और उजड़े हुए घरों की कहानी है. ऐसे में जिम्मेदार अधिकारियों के बयान व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाने के बजाय सवालों को और गहरा कर रहे हैं.
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