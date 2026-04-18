सीधी कलेक्टर की सादगी ने फिर जीता दिल, महिलाओं के सामने सिर झुकाकर बोले-मैं अधिकारी नहीं आपका नौकर हूं

Sidhi Collector Vikas Mishra: सीधी के मझौली में एक स्वास्थ्य शिविर के दौरान महिलाओं की समस्याओं को सुनते हुए सीधी के कलेक्टर विकास मिश्रा ने कहा, 'मैं कलेक्टर नहीं, बल्कि आपका सेवक हूं.' जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.
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Sidhi Collector Vikas Mishra: सीधी के नवागत कलेक्टर विकास मिश्रा एक बार फिर सुर्खियों में है. मझौली क्षेत्र में आयोजित एक स्वास्थ्य जांच शिविर के दौरान उनका दिल को छू लेने वाला एक दृश्य देखने को मिला, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं अपनी शिकायतें लेकर आई हुई थीं. इस कार्यक्रम के दौरान, कलेक्टर विकास मिश्रा ने महिलाओं की बातें बड़े ध्यान से सुनीं और बेहद विनम्र और सहज अंदाज में कहा, 'मैं कलेक्टर नहीं हूं, मैं आपका नौकर हूं.
मौके पर मौजूद लोगों ने कलेक्टर के इस मानवीय और सादगी भरे व्यवहार का एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में कलेक्टर को महिलाओं के साथ सीधे संवाद करते हुए और उनकी समस्याओं को पूरी गंभीरता के साथ सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं. स्थानीय निवासियों ने कलेक्टर के इस व्यावहार की जमकर सराहना की है और कहा है कि इस तरह का रवैया प्रशासन और जनता के बीच विश्वास को मजबूत बनाने का काम करता है.
कलेक्टर का वीडियो वायरल
सीधी के नवागत कलेक्टर अपनी कार्यशैली को लेकर इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं, सीधी कलेक्टर विकास मिश्रा प्रभार लेने के बाद से ही वे लगातार मैदानी क्षेत्रों का भ्रमण कर लगातार लोगो के बीच मे बने हुए हैं. कलेक्टर सुबह, शाम, दोपहर जब भी टाइम मिलता है, वह स्कूल,अस्पताल, आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करने पहुंच जा रहे हैं. अब उनका एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जहां महिलाओं से कहते सुने जा रहे हैं की 'मैं कलेक्टर नहीं हूं, आपका नौकर हूं. आज धौहनी विधानसभा के नेबुहा ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था. जिसमे धौहनी विधायक कुंवर सिंह टेकाम व कलेक्टर विकास मिश्रा भी मौजूद थे. इसी दौरान कई महिलाएं उनके पास आ गई है और फरियाद करने लगी जिसपर कलेक्टर ने महिलाओं को आश्वासन दिया.
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