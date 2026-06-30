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सीधी कांग्रेस भवन में बवाल, समीक्षा बैठक के बाद मचा घमासान, दो कार्यकर्ता आजीवन निष्कासित

Sidhi Congress News: सीधी कांग्रेस भवन में समीक्षा बैठक के बाद हुए विवाद ने पार्टी की अंदरूनी कलह उजागर कर दी. डॉ. विनोद शर्मा से कथित बदसलूकी के मामले में कांग्रेस ने दो कार्यकर्ताओं को आजीवन निष्कासित किया. अजय सिंह राहुल ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी.

Written ByAdarsh GautamEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 30, 2026, 11:24 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 11:24 PM IST
सीधी कांग्रेस भवन में बवाल, समीक्षा बैठक के बाद मचा घमासान, दो कार्यकर्ता आजीवन निष्कासित
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Adarsh Gautam

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आदर्श कुमार गौतम एक अनुभवी ग्राउंड रिपोर्टर हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (MP-CG) के लिए मध्य प्रदेश के सीधी जिले से संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं. आदर्श की मुख्य विशेषज्ञता हाइपरलोकल क्राइम, क्षेत्रीय राजनीति, प्रशासनिक फैसलों और ग्रामीण विषयों (खेती-किसानी) की ग्राउंड जीरो से तथ्यपरक रिपोर्टिंग करने में है.

समाजशास्त्र में एम.ए. और कानून (L.L.B.) की डिग्री हासिल करने के कारण, आदर्श की कानूनी, आपराधिक और प्रशासनिक मामलों की समझ बेहद गहरी है, जो उनकी रिपोर्टिंग को अत्यधिक प्रामाणिक बनाती है. Zee News से पहले वे News Nation, News State MP-CG और The Sutra जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ जुड़कर मध्य प्रदेश की जमीनी पत्रकारिता का अहम हिस्सा रहे हैं.

आप आदर्श कुमार गौतम से सीधे adarshgautam488@gmail.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर) और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं.

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