सीधी कांग्रेस भवन में बवाल, समीक्षा बैठक के बाद मचा घमासान, दो कार्यकर्ता आजीवन निष्कासित

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MP Congress News: सीधी जिले के जवाहर कांग्रेस भवन में मंगलवार को आयोजित कांग्रेस की मासिक समीक्षा बैठक के बाद पार्टी के भीतर का विवाद खुलकर सामने आ गया. बैठक समाप्त होने के कुछ ही देर बाद विधानसभा सीधी के प्रभारी डॉ. विनोद शर्मा के साथ कथित रूप से गाली-गलौज, धक्का-मुक्की और छीनाझपटी की घटना हुई. मामला बढ़ने पर कांग्रेस संगठन ने तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए विजय सिंह और कमलेन्द्र सिंह को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से आजीवन निष्कासित कर दिया.
मंगलवार शाम आयोजित समीक्षा बैठक में पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं चुरहट विधायक अजय सिंह राहुल, जिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्ञान सिंह सहित जिले के वरिष्ठ पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे. बैठक शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई, लेकिन अजय सिंह राहुल के रवाना होते ही कांग्रेस भवन के बाहर माहौल अचानक गर्म हो गया. पहले कार्यकर्ताओं के बीच कहासुनी हुई, फिर विवाद बढ़ते-बढ़ते कथित धक्का-मुक्की और अभद्रता तक पहुंच गया.
दोनों पक्षों के बीच तनाव
बताया जा रहा है कि इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि में डॉ. विनोद शर्मा की सोशल मीडिया पोस्ट रही, जिसमें उन्होंने लिखा था कि 'प्रदेश अध्यक्ष सामंतवादी नहीं होना चाहिए.' इस टिप्पणी के बाद पार्टी के भीतर अलग-अलग तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं. बाद में डॉ. शर्मा ने पोस्ट को लेकर अपना स्पष्टीकरण भी दिया, लेकिन तब तक सोशल मीडिया पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो चुका था. इसी बीच विजय सिंह और कमलेन्द्र सिंह की कथित टिप्पणियों से दोनों पक्षों के बीच तनाव और बढ़ गया.
अभद्र व्यवहार किया
डॉ. विनोद शर्मा का आरोप है कि अजय सिंह राहुल के वहां से रवाना होने के बाद विजय सिंह और कमलेन्द्र सिंह उनके पास पहुंचे, जहां पहले बहस हुई और फिर कथित रूप से अपशब्द कहे गए तथा उनके साथ छीनाझपटी और अभद्र व्यवहार किया गया. उन्होंने इसकी शिकायत तत्काल पार्टी नेतृत्व से की, जिसके बाद संगठन ने मामले को गंभीर मानते हुए कार्रवाई की.
पार्टी से आजीवन निष्कासित
जिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने भी घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि विधानसभा प्रभारी के साथ हुई अनुशासनहीनता किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है. उन्होंने कहा कि संगठन में अनुशासन सर्वोपरि है और इसी कारण दोनों संबंधित कार्यकर्ताओं को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से आजीवन निष्कासित किया गया है.
बदसलूकी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण
इस पूरे घटनाक्रम के बाद पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं चुरहट विधायक अजय सिंह राहुल ने भी सोशल मीडिया पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की. उन्होंने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि सीधी जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक के बाद विधानसभा प्रभारी डॉ. विनोद शर्मा के साथ हुई बदसलूकी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है. उन्होंने कहा कि इस घटना में उनके क्षेत्र के कुछ कार्यकर्ताओं का शामिल होना बेहद दुखद है.
अनुशासन को कमजोर करने का प्रयास
अजय सिंह राहुल ने स्पष्ट किया कि पार्टी में अनुशासनहीनता किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और घटना में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस सभी वर्गों, जातियों और समाज के लोगों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है. जो भी संगठन की एकता, भाईचारे और अनुशासन को कमजोर करने का प्रयास करेगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
कांग्रेस राजनीति में हलचल
इस घटनाक्रम के बाद जिले की कांग्रेस राजनीति में हलचल बढ़ गई है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह विवाद केवल दो कार्यकर्ताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि संगठन के भीतर चल रही गुटबाजी और बढ़ते असंतोष की भी झलक है. अब यह देखना होगा कि प्रदेश नेतृत्व इस विवाद को यहीं शांत कर पाता है या आने वाले दिनों में इसका असर जिले की राजनीति और संगठनात्मक गतिविधियों पर भी दिखाई देगा.
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