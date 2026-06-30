सीधी कांग्रेस भवन में बवाल, समीक्षा बैठक के बाद मचा घमासान, दो कार्यकर्ता आजीवन निष्कासित

मंगलवार शाम आयोजित समीक्षा बैठक में पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं चुरहट विधायक अजय सिंह राहुल, जिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्ञान सिंह सहित जिले के वरिष्ठ पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे. बैठक शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई, लेकिन अजय सिंह राहुल के रवाना होते ही कांग्रेस भवन के बाहर माहौल अचानक गर्म हो गया. पहले कार्यकर्ताओं के बीच कहासुनी हुई, फिर विवाद बढ़ते-बढ़ते कथित धक्का-मुक्की और अभद्रता तक पहुंच गया.



दोनों पक्षों के बीच तनाव

बताया जा रहा है कि इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि में डॉ. विनोद शर्मा की सोशल मीडिया पोस्ट रही, जिसमें उन्होंने लिखा था कि 'प्रदेश अध्यक्ष सामंतवादी नहीं होना चाहिए.' इस टिप्पणी के बाद पार्टी के भीतर अलग-अलग तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं. बाद में डॉ. शर्मा ने पोस्ट को लेकर अपना स्पष्टीकरण भी दिया, लेकिन तब तक सोशल मीडिया पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो चुका था. इसी बीच विजय सिंह और कमलेन्द्र सिंह की कथित टिप्पणियों से दोनों पक्षों के बीच तनाव और बढ़ गया.