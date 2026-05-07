सीधी जिला अस्पताल बना तबेला! वार्डों के बाहर घूम रहे मवेशी, सुरक्षा दावों की खुली पोल

Sidhi News: मध्य प्रदेश के सीधी स्थित जिला अस्पताल का लचर प्रबंधन एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया है. अस्पताल परिसर के भीतर आवारा पशुओं के बेरोकटोक घूमने की हालिया घटना सामने आने के बाद, स्वास्थ्य विभाग के कामकाज पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं. 5 मई, 2026 का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें अस्पताल परिसर के अंदर एक सांड को घूमते हुए देखा जा सकता है.

सिविल सर्जन ने वीडियो को बताया पुराना

इस घटना के सामने आने के बाद सिविल सर्जन डॉ. खरे द्वारा जारी एक बयान ने भी विवाद खड़ा कर दिया है. वीडियो को पुराना बताते हुए उन्होंने दावा किया कि मार्च के बाद से ऐसी कोई घटना नहीं हुई है और यह फुटेज एक साजिश के तहत फैलाया जा रहा है. इसके अलावा उन्होंने पूरे मामले को ही बेबुनियाद करार दिया. हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि अस्पताल में आवारा पशुओं का घुसना रोज की बात है, और जिम्मेदार अधिकारी इस मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं देते.

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मरीजों की सुरक्षा पर सवाल

जनता के अनुसार यह स्थिति न केवल मरीजों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करती है, बल्कि अस्पताल प्रशासन के भीतर की व्यवस्थागत कमियों को भी उजागर करती है. सिविल सर्जन ने कहा है कि संबंधित ठेकेदार जो साफ-सफाई और सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है का टेंडर रद्द करने और ये जिम्मेदारियां एक नई कंपनी को सौंपने के कदम उठाए जा रहे हैं.

हालांकि यहां एक अहम सवाल यह उठ रहा है, जब यह समस्या काफी लंबे समय से बनी हुई है, तो अब तक कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जिला अस्पताल जैसी संवेदनशील संस्था में इस तरह की लापरवाही प्रशासनिक उदासीनता को दर्शाती है. इसके अलावा जिम्मेदार पदों पर बैठे अधिकारियों द्वारा तथ्यों से इनकार करना और गुमराह करने वाली जानकारी फैलाना जनता के विश्वास को कमजोर करता है.

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