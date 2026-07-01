अटल पेंशन योजना में सीधी का कमाल, MP में नंबर-1 और देशभर में दूसरा स्थान किया हासिल

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Atal Pension Yojana MP Rank: सीधी जिला प्रशासन सीधी के समन्वित प्रयासों, सभी राष्ट्रीयकृत एवं निजी बैंकों, बैंक अधिकारियों, कर्मचारियों और बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट (बीसी) साथियों की मेहनत और जनसहयोग का परिणाम अब पूरे देश के सामने एक मिसाल बनकर उभरा है. अटल पेंशन योजना (APY) विशेष नामांकन अभियान में सीधी जिले ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मध्यप्रदेश में प्रथम स्थान और पूरे भारत में द्वितीय स्थान हासिल किया है.
यह उपलब्धि केवल प्रशासनिक सफलता नहीं, बल्कि जिले के प्रत्येक बैंक अधिकारी, कर्मचारी, बीसी साथी और उन हजारों नागरिकों के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है, जिन्होंने सामाजिक सुरक्षा की इस महत्वपूर्ण योजना से जुड़कर अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है. सीधी का यह प्रदर्शन इस बात का प्रमाण है कि जब प्रशासन, बैंकिंग तंत्र और आम जनता एक लक्ष्य के साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो राष्ट्रीय स्तर पर भी नई पहचान बनाई जा सकती है.
31 जुलाई तक चलेगा विशेष अभियान
अटल पेंशन योजना का विशेष नामांकन अभियान 31 जुलाई तक जारी रहेगा. जिला प्रशासन ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवधि का लाभ उठाते हुए अपने निकटतम बैंक, बैंक शाखा या बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट (बीसी) से संपर्क कर योजना में अपना नामांकन अवश्य कराएं.
क्या है अटल पेंशन योजना?
अटल पेंशन योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लोगों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है. नियमित अंशदान के माध्यम से 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर लाभार्थी को मासिक पेंशन प्राप्त होती है, जिससे उनका भविष्य आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित बनता है.
देश में नंबर-1 बनने का सुनहरा अवसर
वर्तमान में सीधी जिला पूरे देश में दूसरे स्थान पर है. यदि आगामी दिनों में अधिक से अधिक पात्र नागरिक योजना से जुड़ते हैं, तो सीधी के पास देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने का सुनहरा अवसर है. इसके लिए जिला प्रशासन ने आमजन, सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों से इस अभियान में सक्रिय सहयोग देने की अपील की है. यह उपलब्धि न केवल सीधी जिले के लिए गौरव का विषय है, बल्कि पूरे मध्यप्रदेश के लिए भी सम्मान की बात है. अब समय है कि हर पात्र नागरिक अटल पेंशन योजना से जुड़कर अपने भविष्य को सुरक्षित बनाए और सीधी को देशभर में नंबर-1 बनाने में अपना योगदान दें.
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