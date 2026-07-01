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अटल पेंशन योजना में सीधी का कमाल, MP में नंबर-1 और देशभर में दूसरा स्थान किया हासिल

Atal Pension Yojana MP Rank: सीधी जिले ने अटल पेंशन योजना (APY) विशेष नामांकन अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए मध्य प्रदेश में पहला और देशभर में दूसरा स्थानी हासिल किया. यह सफलता जिला प्रशासन, बैंकों, बैंक कर्मचारियों, बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट (बीसी) साथियों और जन सहयोग के समन्वति प्रयासों का परिणाम है.

Written ByAdarsh GautamEdited By:Pooja
Published: Jul 01, 2026, 06:32 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 06:32 AM IST
अटल पेंशन योजना में सीधी का कमाल, MP में नंबर-1 और देशभर में दूसरा स्थान किया हासिल
Image Credit: AI जनरेटेड इमेजSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Adarsh Gautam

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आदर्श कुमार गौतम एक अनुभवी ग्राउंड रिपोर्टर हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (MP-CG) के लिए मध्य प्रदेश के सीधी जिले से संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं. आदर्श की मुख्य विशेषज्ञता हाइपरलोकल क्राइम, क्षेत्रीय राजनीति, प्रशासनिक फैसलों और ग्रामीण विषयों (खेती-किसानी) की ग्राउंड जीरो से तथ्यपरक रिपोर्टिंग करने में है.

समाजशास्त्र में एम.ए. और कानून (L.L.B.) की डिग्री हासिल करने के कारण, आदर्श की कानूनी, आपराधिक और प्रशासनिक मामलों की समझ बेहद गहरी है, जो उनकी रिपोर्टिंग को अत्यधिक प्रामाणिक बनाती है. Zee News से पहले वे News Nation, News State MP-CG और The Sutra जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ जुड़कर मध्य प्रदेश की जमीनी पत्रकारिता का अहम हिस्सा रहे हैं.

आप आदर्श कुमार गौतम से सीधे adarshgautam488@gmail.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर) और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं.

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