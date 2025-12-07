मासूम के साथ हैवानियत...! प्रेम प्रसंग के चलते नाबालिग के साथ दुष्कर्म के 2 आरोपी गिरफ्तार, दो अभी फरार

Sidhi Crime News: सीधी जिले के जमोडी थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की से हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो अब भी फरार हैं. एक आरोपी को भोपाल से और दूसरे को गुजरात के बड़ोदरा से पकड़ा गया है. गिरफ्तारी के लिए प्रत्येक आरोपी पर 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था.

मामले की शुरुआत तब हुई जब प्रेम प्रसंग के कारण नाबालिग लड़की को उसके प्रेमी ने बहला-फुसलाकर अपने किराए के कमरे में बुलाया. कमरे में पहले से मौजूद उसके तीन साथियों ने भी बारी-बारी से दुष्कर्म किया. घटना सामने आते ही सभी आरोपी मौके से फरार हो गए.

दो आरोपियों को गिरफ्तार किया

तेजी से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एसडीओपी, डीएसपी, पांच थानों की टीम और साइबर सेल को लगाया, जिसके बाद दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. बाकी दो आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है. गिरफ्तार आरोपियों में एक नाबालिक भी शामिल बताया गया है.

(रिपोर्टः आदर्श गौतम, सीधी)

