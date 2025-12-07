Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3032680
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

मासूम के साथ हैवानियत...! प्रेम प्रसंग के चलते नाबालिग के साथ दुष्कर्म के 2 आरोपी गिरफ्तार, दो अभी फरार

Sidhi Child Assault Case: सीधी जिले के जमोडी क्षेत्र में नाबालिक से सामूहिक दुष्कर्म मामले में दो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, दो फरार हैं. प्रेम प्रसंग के चलते हुई इस घटना में पुलिस की विशेष टीमों ने कार्रवाई की है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 07, 2025, 07:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दुष्कर्म के 2 आरोपी गिरफ्तार
दुष्कर्म के 2 आरोपी गिरफ्तार

Sidhi Crime News: सीधी जिले के जमोडी थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की से हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो अब भी फरार हैं. एक आरोपी को भोपाल से और दूसरे को गुजरात के बड़ोदरा से पकड़ा गया है. गिरफ्तारी के लिए प्रत्येक आरोपी पर 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था.

मामले की शुरुआत तब हुई जब प्रेम प्रसंग के कारण नाबालिग लड़की को उसके प्रेमी ने बहला-फुसलाकर अपने किराए के कमरे में बुलाया. कमरे में पहले से मौजूद उसके तीन साथियों ने भी बारी-बारी से दुष्कर्म किया. घटना सामने आते ही सभी आरोपी मौके से फरार हो गए.

दो आरोपियों को गिरफ्तार किया
तेजी से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एसडीओपी, डीएसपी, पांच थानों की टीम और साइबर सेल को लगाया, जिसके बाद दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. बाकी दो आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है. गिरफ्तार आरोपियों में एक नाबालिक भी शामिल बताया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

(रिपोर्टः आदर्श गौतम, सीधी)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Sidhi Gangrape Case

Trending news

Sidhi Gangrape Case
प्रेम प्रसंग के चलते नाबालिग के साथ दुष्कर्म के 2 आरोपी गिरफ्तार, दो अभी फरार
balaghat news
बालाघाट में नक्सलियों की बड़ी टूट! 10 कमांडर हथियारों संग आत्मसमर्पण
Latest satna News
12 रुपये बिल बकाया तो जमीन-जायदाद जब्त करने का मिला नोटिस, उपभोक्ता के उड़े होश!
gwalior news
प्यार की आड़ में खौफनाक खेल! नौकरी का झांसा देकर बनाए संबंध, वीडियो बनाकर दी धमकी
indore news
STF ने किया खुलासा! इंदौर में इन शिक्षकों पर मंडरा रहा संकट; कभी भी जा सकती है नौकरी
bijapur news
छत्तीसगढ़ का ये गांव अब दुनिया से कनेक्ट! जानिए कैसे हुआ ये चमत्कार
Neemuch News
गेहूं-सरसों की फसल के बीच ड्रोन ने दिखाई ऐसी तस्वीर, पुलिस के पैरों तले खिसक गई जमीन
Palash Muchhal Smriti Mandhana Wedding
पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना की शादी हुई कैंसिल, इंस्टाग्राम पर किया कंफर्म
road accident
शहडोल में देर रात दर्दनाक सड़क हादसा, एक युवक की मौत, दो गंभीर रूप से घायल
Baba Mahakal
बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचीं स्मृति ईरानी, खुद को बताया भाग्यशाली...