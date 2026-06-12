घर में अकेली पाकर युवती के साथ दुष्कर्म, आरोपियों ने की मारपीट, पुताई करने आए थे

MP Crime News-मध्यप्रदेश के सीधी जिले के जमोडी थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक युवती के साथ कथित रूप से मारपीट, सामूहिक दुष्कर्म और लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया. आरोप है कि पुताई का काम करने पहुंचे दो श्रमिकों ने युवती को घर में अकेला पाकर पहले उसके साथ मारपीट की, फिर दुष्कर्म किया और बाद में घर में रखी नगदी लेकर फरार हो गए.पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है. घटना जमोडी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है.