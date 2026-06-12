घर में अकेली पाकर युवती के साथ दुष्कर्म, आरोपियों ने की मारपीट, पुताई करने आए थे

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MP Crime News-मध्यप्रदेश के सीधी जिले के जमोडी थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक युवती के साथ कथित रूप से मारपीट, सामूहिक दुष्कर्म और लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया. आरोप है कि पुताई का काम करने पहुंचे दो श्रमिकों ने युवती को घर में अकेला पाकर पहले उसके साथ मारपीट की, फिर दुष्कर्म किया और बाद में घर में रखी नगदी लेकर फरार हो गए.पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है. घटना जमोडी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है.
अकेला पाकर किया दुष्कर्म
जानकारी के अनुसार, गुरुवार को युवती घर में अकेली थी. इसी दौरान पुताई का कार्य करने वाला एक युवक अपने साथी के साथ घर पहुंचा. आरोप है कि दोनों ने युवती को अकेला देखकर गलत नीयत से उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया. जब युवती ने विरोध किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की. पीड़िता के अनुसार इसके बाद दोनों ने बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया. इतना ही नहीं, आरोपियों ने घर में रखी नकदी भी अपने कब्जे में ले ली और मौके से फरार हो गए.
थाने पहुंचकर दर्ज कराई शिकायत
घटना के बाद पीड़िता ने अपने परिजनों को जानकारी दी. परिजन तत्काल मौके पर पहुंचे और युवती को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय ले गए. प्राथमिक उपचार के बाद पीड़िता अपनी मां के साथ जमोडी थाने पहुंची, जहां आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई. पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मारपीट, लूट और दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है.
दोनों आरोपी गिरफ्तार
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है. घटना की सूचना मिलते ही सीधी पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी ने घटनास्थल और थाना पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली. उन्होंने पीड़िता से मुलाकात कर उसका हालचाल जाना और अधिकारियों को निष्पक्ष जांच एवं आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है.