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घर में अकेली पाकर युवती के साथ दुष्कर्म, आरोपियों ने की मारपीट, पुताई करने आए थे

Sidhi News-सीधी में एक युवती के साथ मारपीट कर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया. घर में पुताई करने आए दो श्रमिकों ने युवती को अकेला पाकर दुष्कर्म किया और फिर घर में रखी नकदी लेकर फरार हो गए. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

Written ByAdarsh GautamEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 12, 2026, 05:34 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 05:34 PM IST
घर में अकेली पाकर युवती के साथ दुष्कर्म, आरोपियों ने की मारपीट, पुताई करने आए थे

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