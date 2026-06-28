/सीधी के सरकारी स्कूलों में स्वच्छ पेयजल योजना फेल! लाखों खर्च...फिर भी नलों से निकल रही सिर्फ हवा

छात्र-छात्राओं को पीने का पानी घर से लाना पड़ता है

बच्चों को घर से लाना पड़ रहा पानी गर्मी और उमस के बीच स्कूल आने वाले छात्र-छात्राओं को पीने का पानी घर से लाना पड़ रहा है. जिनके पास पानी नहीं होता,वे आसपास के हैंडपंपों पर निर्भर हैं. इससे न केवल पढ़ाई प्रभावित हो रही है, बल्कि बच्चों के स्वास्थ्य पर भी खतरा मंडरा रहा है. शिक्षकों ने कई बार की शिकायत, नहीं हुई सुनवाई स्कूल के शिक्षकों का कहना है कि इस समस्या की जानकारी कई बार लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दी गई, लेकिन आज तक किसी जिम्मेदार अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्था सुधारने की जरूरत नहीं समझी।एक शिक्षक ने बताया,पहले हैंडपंप से पानी मिलता था, लेकिन जब से मोटर लगाई गई है, तब से पानी आना बंद हो गया. पिछले पांच वर्षों से हैंडपंप खराब पड़ा है. कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. अब बच्चे घर से पानी लेकर आते हैं. उठ रहे गंभीर सवाल नए शिक्षा सत्र की शुरुआत हो चुकी है और सरकार स्कूलों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के दावे कर रही है. लेकिन जिन स्कूलों में पीने के पानी जैसी मूलभूत सुविधा भी उपलब्ध नहीं है, वहां ये दावे खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं.