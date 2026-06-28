/सीधी के सरकारी स्कूलों में स्वच्छ पेयजल योजना फेल! लाखों खर्च...फिर भी नलों से निकल रही सिर्फ हवा

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Sidhi School Water Crisis: मध्य प्रदेश के सीधी जिले में सरकारी स्कूलों के बच्चों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई योजना अब सवालों के घेरे में आ गई है. लाखों रुपये खर्च कर स्कूलों के हैंडपंपों में मोटर पंप, पानी की टंकियां और टोटी सिस्टम लगाए गए, लेकिन अधिकांश स्कूलों में यह व्यवस्था शुरू होने से पहले ही दम तोड़ चुकी है. हालत यह है कि कई स्कूलों में बिजली कनेक्शन तक नहीं है, फिर भी मोटर पंप लगा दिए गए. नतीजा यह है कि नलों से पानी की जगह सिर्फ हवा निकल रही है और मासूम बच्चों को प्यास बुझाने के लिए घर से पानी लाना पड़ रहा है. कागजों में पूरी, जमीन पर फेल योजना शिक्षा के मंदिरों में बच्चों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पीएचई) विभाग द्वारा हैंडपंपों को मोटर आधारित जल व्यवस्था से जोड़ा गया.
इसके लिए पानी की टंकियां और नल भी लगाए गए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है. कई स्कूलों में यह पूरी व्यवस्था केवल दिखावा बनकर रह गई है. लाखों रुपये खर्च होने के बावजूद बच्चों को पीने का साफ पानी नसीब नहीं हो रहा. डेम्हा स्कूल बना लापरवाही की मिसाल सबसे चिंताजनक स्थिति सीधी जिले के डेम्हा गांव के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में देखने को मिली. यहां पुराने हैंडपंप को मोटर आधारित सिस्टम से जोड़ दिया गया, लेकिन स्कूल में बिजली कनेक्शन ही नहीं है. ऐसे में मोटर कभी चालू ही नहीं हो सकी. परिसर में लगी पानी की टंकी और टोटियां केवल शोपीस बनकर रह गई हैं. जब नल खोले जाते हैं तो पानी की जगह सिर्फ हवा निकलती है.
छात्र-छात्राओं को पीने का पानी घर से लाना पड़ता है
बच्चों को घर से लाना पड़ रहा पानी गर्मी और उमस के बीच स्कूल आने वाले छात्र-छात्राओं को पीने का पानी घर से लाना पड़ रहा है. जिनके पास पानी नहीं होता,वे आसपास के हैंडपंपों पर निर्भर हैं. इससे न केवल पढ़ाई प्रभावित हो रही है, बल्कि बच्चों के स्वास्थ्य पर भी खतरा मंडरा रहा है. शिक्षकों ने कई बार की शिकायत, नहीं हुई सुनवाई स्कूल के शिक्षकों का कहना है कि इस समस्या की जानकारी कई बार लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दी गई, लेकिन आज तक किसी जिम्मेदार अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्था सुधारने की जरूरत नहीं समझी।एक शिक्षक ने बताया,पहले हैंडपंप से पानी मिलता था, लेकिन जब से मोटर लगाई गई है, तब से पानी आना बंद हो गया. पिछले पांच वर्षों से हैंडपंप खराब पड़ा है. कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. अब बच्चे घर से पानी लेकर आते हैं. उठ रहे गंभीर सवाल नए शिक्षा सत्र की शुरुआत हो चुकी है और सरकार स्कूलों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के दावे कर रही है. लेकिन जिन स्कूलों में पीने के पानी जैसी मूलभूत सुविधा भी उपलब्ध नहीं है, वहां ये दावे खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं.
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