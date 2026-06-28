Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /सीधी
  • /सीधी के सरकारी स्कूलों में स्वच्छ पेयजल योजना फेल! लाखों खर्च...फिर भी नलों से निकल रही सिर्फ हवा

सीधी के सरकारी स्कूलों में स्वच्छ पेयजल योजना फेल! लाखों खर्च...फिर भी नलों से निकल रही सिर्फ हवा

Sidhi School Water Crisis: सीधी के सरकारी स्कूलों में लाखों की पेयजल योजना फेल हो गई है. कई स्कूलों में मोटर पंप बंद हैं और बच्चों को घर से पानी लाना पड़ रहा है.

Written ByAdarsh GautamEdited By:Pooja
Published: Jun 28, 2026, 02:09 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 02:12 PM IST
सीधी के सरकारी स्कूलों में स्वच्छ पेयजल योजना फेल! लाखों खर्च...फिर भी नलों से निकल रही सिर्फ हवा
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Adarsh Gautam

Adarsh Gautam

आदर्श कुमार गौतम एक अनुभवी ग्राउंड रिपोर्टर हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (MP-CG) के लिए मध्य प्रदेश के सीधी जिले से संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं. आदर्श की मुख्य विशेषज्ञता हाइपरलोकल क्राइम, क्षेत्रीय राजनीति, प्रशासनिक फैसलों और ग्रामीण विषयों (खेती-किसानी) की ग्राउंड जीरो से तथ्यपरक रिपोर्टिंग करने में है.

समाजशास्त्र में एम.ए. और कानून (L.L.B.) की डिग्री हासिल करने के कारण, आदर्श की कानूनी, आपराधिक और प्रशासनिक मामलों की समझ बेहद गहरी है, जो उनकी रिपोर्टिंग को अत्यधिक प्रामाणिक बनाती है. Zee News से पहले वे News Nation, News State MP-CG और The Sutra जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ जुड़कर मध्य प्रदेश की जमीनी पत्रकारिता का अहम हिस्सा रहे हैं.

आप आदर्श कुमार गौतम से सीधे adarshgautam488@gmail.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर) और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सीधी के सरकारी स्कूलों में स्वच्छ पेयजल योजना फेल! लाखों खर्च...फिर भी
Sidhi news22 min ago
2
Indore Administration46 min ago
3
sheopur news1 hr ago
4
Riti Pathak2 hrs ago
5
cm mohan yadav3 hrs ago