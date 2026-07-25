Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /सीधी
  • /14 साल, 486 करोड़ खर्च...फिर भी सूखे खेत, 80 गांवों के किसान पानी को तरसे, सवालों के घेरे में सीधी की गुलाब सागर परियोजना

14 साल, 486 करोड़ खर्च...फिर भी सूखे खेत, 80 गांवों के किसान पानी को तरसे, सवालों के घेरे में सीधी की गुलाब सागर परियोजना

सीधी की गुलाब सागर सिंचाई परियोजना पर 14 साल में 486.67 रुपए से अधिक खर्च हो चुके हैं, लेकिन बहारी क्षेत्र के करीब 80 गांवों के किसान अब भी नहर के पानी का इंतजार कर रहे हैं. 7500 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई देने का लक्ष्य अब तक पूरा नहीं हो सका.

Written ByAdarsh GautamEdited ByPooja
Published: Jul 25, 2026, 01:06 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 01:06 PM IST
14 साल, 486 करोड़ खर्च...फिर भी सूखे खेत, 80 गांवों के किसान पानी को तरसे, सवालों के घेरे में सीधी की गुलाब सागर परियोजना

About the Author

Adarsh Gautam

Adarsh Gautam

आदर्श कुमार गौतम एक अनुभवी ग्राउंड रिपोर्टर हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (MP-CG) के लिए मध्य प्रदेश के सीधी जिले से संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं. आदर्श की मुख्य विशेषज्ञता हाइपरलोकल क्राइम, क्षेत्रीय राजनीति, प्रशासनिक फैसलों और ग्रामीण विषयों (खेती-किसानी) की ग्राउंड जीरो से तथ्यपरक रिपोर्टिंग करने में है.

समाजशास्त्र में एम.ए. और कानून (L.L.B.) की डिग्री हासिल करने के कारण, आदर्श की कानूनी, आपराधिक और प्रशासनिक मामलों की समझ बेहद गहरी है, जो उनकी रिपोर्टिंग को अत्यधिक प्रामाणिक बनाती है. Zee News से पहले वे News Nation, News State MP-CG और The Sutra जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ जुड़कर मध्य प्रदेश की जमीनी पत्रकारिता का अहम हिस्सा रहे हैं.

आप आदर्श कुमार गौतम से सीधे adarshgautam488@gmail.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर) और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
महाकाल की सवारी में सुरक्षा का मजबूत घेरा, स्वयंसेवकों को सौंपी गई अहम जिम्मेदारी
Ujjain Mahakal Procession1 hr ago
2
urea distribution1 hr ago
3
bhopal crime news3 hrs ago
4
MP Breaking News LIVE2:57 AM IST
5
MP Guest Teachers2:46 AM IST