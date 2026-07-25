/14 साल, 486 करोड़ खर्च...फिर भी सूखे खेत, 80 गांवों के किसान पानी को तरसे, सवालों के घेरे में सीधी की गुलाब सागर परियोजना

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मध्य प्रदेश के सीधी जिले की बहुप्रतीक्षित गुलाब सागर सिंचाई परियोजना अब सवालों के घेरे में है. वर्ष 2012-13 में शुरू हुई इस परियोजना पर अब तक 486.67 करोड़ से अधिक खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन करीब 14 साल बाद भी बहरी क्षेत्र के लगभग 80 गांवों के किसान नहर के पानी का इंतजार कर रहे हैं. खेत आज भी बारिश के भरोसे हैं, जबकि परियोजना का उद्देश्य 7,500 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना था.
अब तक खेतों तक नहीं पहुंचा पानी
परियोजना के तहत करीब 67 किलोमीटर मुख्य नहर और 110 से अधिक माइनर नहरों का निर्माण प्रस्तावित था. बहरी परियोजना क्षेत्र में लगभग 25 किलोमीटर नहर निर्माण पर 84 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए. हालांकि, कई स्थानों पर नहर अधूरी है, कहीं निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं और जहां निर्माण पूरा हो चुका है, वहां भी किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा. ग्रामीणों का कहना है कि परियोजना के कुछ हिस्से 2018 में विभाग को सौंप दिए गए थे, लेकिन आज तक नियमित जलापूर्ति शुरू नहीं हो सकी. इसके अलावा नहर किनारे बनने वाली सर्विस रोड भी कई जगह अधूरी पड़ी है, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में भी परेशानी हो रही है.
सात बार बढ़ी समय-सीमा
परियोजना का दूसरा चरण वर्ष 2023 तक पूरा होना था, लेकिन निर्माण एजेंसी तय समय में काम पूरा नहीं कर सकी. जल संसाधन विभाग ने कंपनी को सात बार समय-सीमा बढ़ाकर दी, इसके बावजूद जुलाई 2026 तक परियोजना पूरी नहीं हो सकी. लगातार देरी के बाद अब जिम्मेदारी तय करने और कार्रवाई की मांग तेज हो गई है.
किसानों ने लगाए गंभीर आरोप
स्थानीय किसानों का आरोप है कि कागजों में नहर चालू दिखाई जाती है, लेकिन हकीकत में खेतों तक एक बूंद पानी नहीं पहुंचता. उनका कहना है कि करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद उन्हें सिंचाई का लाभ नहीं मिला और वे आज भी मानसून पर निर्भर हैं.
उच्च स्तरीय जांच की मांग
सीधी सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री को पत्र लिखकर पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और परियोजना का निर्माण कार्य जल्द पूरा कराने की मांग की है. उनका कहना है कि किसानों को सिंचाई का लाभ जल्द से जल्द मिलना चाहिए.
तकनीकी खामियां सामने आईं
सीधी कलेक्टर विकास मिश्रा के अनुसार परियोजना में कई तकनीकी और निर्माण संबंधी खामियां सामने आई हैं. पूरे मामले में जिम्मेदारी तय करने के लिए शासन को उच्च स्तरीय जांच का प्रस्ताव भेजा गया है. जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
प्रभारी मंत्री ने नहीं दिया जवाब
वहीं, जब जिले के प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल से परियोजना और प्रस्तावित जांच को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया. इसे लेकर विपक्ष सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठा रहा है.
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