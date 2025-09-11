रहस्यमयी बीमारी से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट! एमपी के इस गांव में 80 बीमार, 20 की हालत खराब

Sidhi Health News: मध्य प्रदेश के सीधी जिले के वनांचल इलाकों में एक रहस्यमई बीमारी का कहर लगातार जारी है. बताया जा रहा है कि एक गांव में 80 लोग इसकी चपेट में आ गए हैं, जिनमें से 20 मरीजों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. आइए इसके पीछे की वजह के बारे में बताते हैं.
Sidhi Diarrhea Outbreak: मध्य प्रदेश में इन दिनों मानसून लगातार कहर बरपा रहा है. प्रदेश के अंदर अलग-अलग इलाकों में बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही है. कई जिलों में तो नदी नाले उफान के चलते बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है. इसी के चलते प्रदेश के कई इलाकों में बीमारियों का खतरा मंडराने लगा है. ऐसी ही एक रहस्यमयी बीमारी सीधी जिले के आदिवासी वनांचल इलाकों में फैली हुई है, जिससे लोगों में काफी दहशत का माहौल बना हुआ है.
आपको बता दें कि कुसमी जनपद क्षेत्र के टमसार ग्राम पंचायत के बैंगन टोला में इन दिनों खतरनाक बीमारी से 80 लोग बीमार बताए जा रहे हैं. मिली जानकारी के अनुसार, ये लोग बैगा जनजाति के लोग हैं. जिन्हें उल्टी, दस्त की शिकायत है. इनमें 20 लोगों की हालात इतनी खराब हो गई है कि लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है.
तीन दिनों तक मेडिकल कैंप
मिली जानकारी के अनुसार, हालात को देखते हुए जिला स्वास्थ्य प्रशासन की तरफ से गांव में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए टीमों को भेजा है. जहां पर लोगों की जांच की जा रही है. वहीं डॉक्टरों ने बताया कि इस गांव में डायरिया बीमारी फैली हुई है, जिसके कारण लोगों को उल्टी दस्त हो रहे हैं. उन्होंने यह भी बताया कि मौसम में आए बदलाव के कारण नए पानी की वजह से गांव में यह समस्या हुई है. वहीं मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि गांव में तीन दिनों तक मेडिकल कैंप लगाया जाएगा. (रिपोर्टः आदर्श गौतम/ सीधी)
