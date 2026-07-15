/सीधी जिला अस्पताल में प्रसूताओं के पोषण पर सवाल, प्रसव के बाद नहीं मिल रहे लड्डू, दूध, फल और विशेष डाइट

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मध्य प्रदेश सरकार जननी और नवजात के बेहतर स्वास्थ्य के लिए हर साल करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, लेकिन सीधी जिला अस्पताल में प्रसूताओं को मिलने वाला विशेष पोषण सवालों के घेरे में है. अस्पताल में भर्ती महिलाओं का आरोप है कि प्रसव के बाद शासन द्वारा निर्धारित पौष्टिक लड्डू, दूध, फल, चाय, बिस्किट और विशेष डाइट उन्हें नहीं मिल रही. उन्हें सामान्य मरीजों की तरह ही भोजन दिया जा रहा है.
जी मीडिया की टीम ने जिला अस्पताल के एमसीएच विंग स्थित प्रसूति वार्ड का निरीक्षण किया. इस दौरान कई प्रसूताओं ने बताया कि प्रसव के बाद उन्हें विशेष पोषण नहीं दिया गया. कुछ महिलाओं ने यह भी कहा कि कई बार भोजन भी तभी मिलता है, जब परिजन स्वयं वितरण केंद्र से जाकर लेकर आते हैं.
प्रसूताओं ने क्या कहा?
निगरी निवासी चंद्रवती साहू ने बताया कि दो दिन पहले उनकी डिलीवरी हुई, लेकिन उन्हें लड्डू, दूध, चाय, बिस्किट या कोई विशेष नाश्ता नहीं मिला. बढ़ौना की कोमल सिंह ने कहा कि डिलीवरी के बाद भी केवल सामान्य भोजन दिया जा रहा है. पड़री की नीशा पनिका ने बताया कि अलग से दूध, फल या पौष्टिक आहार उपलब्ध नहीं कराया गया. चुरहट की प्रमिला साकेत ने कहा कि छुट्टी मिलने वाली है, लेकिन अब तक विशेष डाइट नहीं मिली. दूध भी स्वयं जाकर लेना पड़ता है.
क्या है नियम?
जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK) के तहत सरकारी अस्पतालों में प्रसव कराने वाली महिलाओं को भर्ती अवधि के दौरान निःशुल्क पौष्टिक भोजन, समय-समय पर नाश्ता और चिकित्सकीय आवश्यकता के अनुसार विशेष डाइट उपलब्ध कराना अनिवार्य है. इसका उद्देश्य प्रसूता के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार, एनीमिया की रोकथाम और नवजात को पर्याप्त स्तनपान सुनिश्चित करना है.
सबसे बड़ा सवाल
यदि प्रसूताओं के लिए शासन से विशेष डाइट स्वीकृत है, तो वह वार्ड तक क्यों नहीं पहुंच रही? महिलाओं की शिकायतों के बाद व्यवस्था की निगरानी और भोजन वितरण पर सवाल उठ रहे हैं.
सिविल सर्जन ने क्या कहा?
जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. एस.बी. खरे ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली है कि पिछले करीब एक सप्ताह से प्रसूताओं को विशेष डाइट और नाश्ता उपलब्ध नहीं कराया जा रहा था. इस संबंध में भोजन ठेकेदार को नोटिस जारी किया गया है और अगले दिन से विशेष डाइट का वितरण शुरू कराने के निर्देश दिए गए हैं.
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