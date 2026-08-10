/सीधी में SDM के आदेश पर सवाल! 5 लाख में मकान का सौदा, 3 लाख भुगतान का दावा… फिर गरीब परिवार का आशियाना कैसे उजड़ा?

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सीधी शहर के थनहवा टोला में मकान के विवाद ने अब राजस्व प्रशासन की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. एक तरफ सीमा गुप्ता नाम की महिला करीब 5 लाख रुपये में मकान खरीदने का सौदा और करीब 3 लाख रुपये भुगतान करने का दावा कर रही हैं, तो दूसरी तरफ विवाद बढ़ने के बाद उनके घर से बाहर निकाले जाने और मारपीट समेत कई गंभीर आरोप सामने आए हैं. सबसे बड़ा सवाल अब SDM सीधी की भूमिका और राजस्व टीम के मौके पर पहुंचने को लेकर उठ रहा है.
क्या SDM ने बेदखली का आदेश दिया था?
फरियादी सीमा गुप्ता का दावा है कि विवाद के बाद मामला SDM न्यायालय तक पहुंचा और राजस्व अमला पुलिस के साथ उनके मकान पर पहुंचा. उस समय वह घर के अंदर मौजूद थीं और उन्होंने दरवाजा नहीं खोला, जिसके बाद टीम वापस लौट गई. लेकिन यहां सवाल यह है कि जब बेदखली का कोई आदेश जारी नहीं हुआ था, तो राजस्व-पुलिस टीम आखिर किस आधार पर मौके पर पहुंची थी?
SDM का दावा
इस मामले में जब SDM सीधी प्रिया पाठक से सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि रेहाना बेगम की ओर से धारा 152 के तहत आवेदन प्राप्त हुआ था. आवेदन के संबंध में पत्र जारी कर राजस्व अधिकारी, तहसीलदार और पुलिस टीम को मौके पर जाकर समझाइश देने के निर्देश दिए गए थे. SDM ने साफ किया कि बेदखली का कोई आदेश जारी नहीं किया गया था. उनके मुताबिक मौके पर पहुंचे राजस्व अधिकारियों ने स्थल पंचनामा की कार्रवाई की थी.
लोगों का आरोप
फरियादी का आरोप है कि अधिकारियों के लौटने के बाद मकान मालिक पक्ष के लोग वहां पहुंचे और दरवाजा तोड़कर घर में दाखिल हुए. सीमा गुप्ता ने सामान बाहर फेंकने, कीमती सामान अपने कब्जे में लेने, मोबाइल छीनने और वीडियो डिलीट करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. महिला ने मारपीट और अभद्रता के भी आरोप लगाए हैं. हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल जांच का विषय है. सीमा गुप्ता के अनुसार उन्होंने रेहाना बेगम से नजूल की जमीन पर बने मकान को किराए पर लिया था. बाद में मकान बेचने की बात हुई और करीब 5 लाख रुपये में सौदा तय होने का दावा है. फरियादी का कहना है कि उन्होंने अलग-अलग किस्तों में करीब 3 लाख रुपये का भुगतान किया, लेकिन रजिस्ट्री और लिखापढ़ी नहीं हो सकी.
अब जांच का अहम हिस्सा यह भी होगा
बारिश में बच्चों के साथ सड़क पर रहने का दावा
सीमा गुप्ता का दावा है कि घर से बाहर होने के बाद उनके पास रहने के लिए दूसरा मकान नहीं है. आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह किराए का कमरा ले सकें. महिला का आरोप है कि वह अपने छोटे बच्चों के साथ बस स्टैंड और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर रहने को मजबूर हैं. उनका यह भी दावा है कि घटना के कई दिन बाद भी उनका सामान वापस नहीं मिला है.
पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच जारी
मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. कोतवाली प्रभारी विवेक द्विवेदी के मुताबिक शिकायत मिलते ही मामला दर्ज किया गया और आरोपियों की तलाश की जा रही है.
अब प्रशासन से सीधे सवाल
इस पूरे मामले में सवाल सिर्फ मकान के मालिकाना हक का नहीं है, बल्कि राजस्व कार्रवाई की प्रक्रिया का भी है. अगर SDM के स्तर से बेदखली का आदेश जारी नहीं हुआ था, तो राजस्व और पुलिस टीम को मौके पर भेजने
का आधार क्या था? क्या समझाइश के लिए जारी पत्र को किसी पक्ष ने बेदखली की कार्रवाई के तौर पर इस्तेमाल किया?
क्या मौके पर मौजूद अधिकारियों ने विवाद की स्थिति को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाए?
और यदि अधिकारियों के लौटने के बाद दरवाजा तोड़कर घर में प्रवेश करने के आरोप सही हैं, तो क्या प्रशासनिक टीम की मौजूदगी के बाद पैदा हुई स्थिति की भी जांच होगी? इन सवालों के जवाब अब राजस्व रिकॉर्ड, पुलिस जांच और मौके की कार्रवाई से जुड़े दस्तावेज सामने आने के बाद ही स्पष्ट होंगे. फिलहाल एक गरीब परिवार का दावा है कि उसका आशियाना छिन गया है. दूसरी तरफ प्रशासन का कहना है कि बेदखली का कोई आदेश जारी नहीं हुआ था.
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