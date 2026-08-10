/सीधी में SDM के आदेश पर सवाल! 5 लाख में मकान का सौदा, 3 लाख भुगतान का दावा… फिर गरीब परिवार का आशियाना कैसे उजड़ा?

लोगों का आरोप

फरियादी का आरोप है कि अधिकारियों के लौटने के बाद मकान मालिक पक्ष के लोग वहां पहुंचे और दरवाजा तोड़कर घर में दाखिल हुए. सीमा गुप्ता ने सामान बाहर फेंकने, कीमती सामान अपने कब्जे में लेने, मोबाइल छीनने और वीडियो डिलीट करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. महिला ने मारपीट और अभद्रता के भी आरोप लगाए हैं. हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल जांच का विषय है. सीमा गुप्ता के अनुसार उन्होंने रेहाना बेगम से नजूल की जमीन पर बने मकान को किराए पर लिया था. बाद में मकान बेचने की बात हुई और करीब 5 लाख रुपये में सौदा तय होने का दावा है. फरियादी का कहना है कि उन्होंने अलग-अलग किस्तों में करीब 3 लाख रुपये का भुगतान किया, लेकिन रजिस्ट्री और लिखापढ़ी नहीं हो सकी.