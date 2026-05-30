'तुमसे अच्छा तो बबलू है...' पत्नी की यह बात पति को चुभी, जंगल ले जाकर कर दी हत्या, गुफा में मिला कंकाल

Gudiya Baiga Murder Mystery Solved-मध्यप्रदेश के सीधी जिले की कुसमी थाना पुलिस ने गुड़िया बैगा हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा कर दिया है. पुलिस ने इस हत्याकांड में गुड़िया के दूसरे पति बुद्धसेन बैगा को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने पत्नी की हत्या कर शव को कंबल में लपेटकर गुफा में छिपा दिया था. 15 दिन के बाद पुलिस ने गुफा से कंकाल बरामद किया था. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी तीन दिनों तक जंगल में छिपा रहा. बाद में वापस लौटकर आरोपी ने गांव में लोगों से कहा था कि पत्नी कहीं भाग गई है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है.

गुफा में मिला था कंबल में लिपटा कंकाल

यह पूरा मामला सामने आया जब 27 मई को सुबह कुन्दौर गांव के जंगल में एक गुफा के अंदर कंबल में लिपटा हुआ एक कंकाल मिला. जांच करने पर उसकी पहचान गुड़िया बैगा के रूप में हुई. शुरू से ही पुलिस को गुड़िया के पति पर शक था. शक के आधार पर जब पुलिस ने पति बुद्धसेन को हिरासत में लिया और पूछताछ की तब आरोपी ने हत्या की पूरी खौफनाक कहानी बताई.

रॉन्ग नंबर से शुरू हुई थी प्रेम कहानी

पूछताछ में आरोपी ने बुद्धसेन ने बताया कि गुड़िया की पहली शादी लाला बैगा से हुई थी. करीब 4 साल पहले मोबाइल पर एक रॉन्ग नंबर लगने से गुड़िया और बुद्धसेन की बात शुरू हुई. इसके बाद गुड़िया अपने पहले पति को छोड़कर बुद्धसेन के साथ आकर रहने लग गई. 2025 में गुड़िया ने एक बच्ची को जन्म दिया था.

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ठेकेदार से हुआ प्यार

काम के सिलसिले में छत्तीसगढ़ का एक ठेकेदार बबलू इन दोनों को लेकर मेरठ गया. वहां गुड़िया की बातचीत बबलू से होने लगी और वह अक्सर बुद्धसेन के सामने बबलू की तारीफ करती थी कि तुमशे अच्छा तो बबलू है. कुछ दिन पहले घर के सामान और बचे हुए 70 रुपए को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ. तब गुड़िया ने फिर कह दिया कि तुमसे अच्छा तो बबलू ही है. तुम मुझे पसंद नहीं हो, मैं बबलू के साथ रहूंगी. इसी बात से नाराज होकर बुद्धसेन ने उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया.

तेंदूपत्ता तोड़ने के बहाने ले गया जंगल

10 मई की सुबह बुद्धसेन अपनी बच्ची को भतीजी के पास छोड़कर पत्नी गुड़िया को तेंदूपत्ता तोड़ने के बहाने मान डोंगरी के जंगल ले गया. वहां मौका पाकर उसने गुड़िया का गला दबाया. इस दौरान गुड़िया ने उसका अंगूठा दांतों से काट लिया. दोनों जमीन पर गिर गए. इस दौरान बुद्धसेन ने पत्थर उठाया और उसके चेहर पर वार कर दिया, जिससे गुड़िया बेहोश हो गई. इसके बाद गला दबाकर हत्या कर दी.

गुफा में शव छिपाया, 3 दिन खाए जंगली फल

जंगली जानवरों के डर से आरोपी ने शव को कंधे पर उठाया और जंगल की एक गुफा में रख दिया. इसके बाद वह घर से कंबल लेकर गया और लाश को कंबल में लपेटकर गुफा के अंदर पत्थरों से ढक दिया. हत्या के बाद आरोपी 3 दिन तक जंगल में ही छिपा रहा और जंगली फल खाकर गुजारा करता रहा. घर लौटने पर उसने कहानी बनाकर लोगों को गुमराह किया. उसने कहा कि पत्नी कहीं भाग गई है. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

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