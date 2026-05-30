Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3233368
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhसीधी

'तुमसे अच्छा तो बबलू है...' पत्नी की यह बात पति को चुभी, जंगल ले जाकर कर दी हत्या, गुफा में मिला कंकाल

Sidhi News-सीधी में पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर शव कंबल में लपेटकर गुफा में छिपा दिया. 15 दिन बाद महिला का कंकाल कंबल में लिपटा हुआ मिला. पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ में उसने बताया कि पत्नी अन्य मर्द से बात करती थी और बार-बार कहती थी कि वह उसे अच्छा लगता है. इसी गुस्से में उसने जंगल में ले जाकर पत्नी की हत्या कर दी थी.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: May 30, 2026, 05:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'तुमसे अच्छा तो बबलू है...' पत्नी की यह बात पति को चुभी, जंगल ले जाकर कर दी हत्या, गुफा में मिला कंकाल

Gudiya Baiga Murder Mystery Solved-मध्यप्रदेश के सीधी जिले की कुसमी थाना पुलिस ने गुड़िया बैगा हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा कर दिया है. पुलिस ने इस हत्याकांड में गुड़िया के दूसरे पति बुद्धसेन बैगा को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने पत्नी की हत्या कर शव को कंबल में लपेटकर गुफा में छिपा दिया था. 15 दिन के बाद पुलिस ने गुफा से कंकाल बरामद किया था. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी तीन दिनों तक जंगल में छिपा रहा. बाद में वापस लौटकर आरोपी ने गांव में लोगों से कहा था कि पत्नी कहीं भाग गई है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. 

गुफा में मिला था कंबल में लिपटा कंकाल
यह पूरा मामला सामने आया जब 27 मई को सुबह कुन्दौर गांव के जंगल में एक गुफा के अंदर कंबल में लिपटा हुआ एक कंकाल मिला. जांच करने पर उसकी पहचान गुड़िया बैगा के रूप में हुई. शुरू से ही पुलिस को गुड़िया के पति पर शक था. शक के आधार पर जब पुलिस ने पति बुद्धसेन को हिरासत में लिया और पूछताछ की तब आरोपी ने हत्या की पूरी खौफनाक कहानी बताई. 

रॉन्ग नंबर से शुरू हुई थी प्रेम कहानी
पूछताछ में आरोपी ने बुद्धसेन ने बताया कि गुड़िया की पहली शादी लाला बैगा से हुई थी. करीब 4 साल पहले मोबाइल पर एक रॉन्ग नंबर लगने से गुड़िया और बुद्धसेन की बात शुरू हुई. इसके बाद गुड़िया अपने पहले पति को छोड़कर बुद्धसेन के साथ आकर रहने लग गई. 2025 में गुड़िया ने एक बच्ची को जन्म दिया था. 

Add Zee News as a Preferred Source

ठेकेदार से हुआ प्यार
काम के सिलसिले में छत्तीसगढ़ का एक ठेकेदार बबलू इन दोनों को लेकर मेरठ गया. वहां गुड़िया की बातचीत बबलू से होने लगी और वह अक्सर बुद्धसेन के सामने बबलू की तारीफ करती थी कि तुमशे अच्छा तो बबलू है. कुछ दिन पहले घर के सामान और बचे हुए 70 रुपए को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ. तब गुड़िया ने फिर कह दिया कि तुमसे अच्छा तो बबलू ही है. तुम मुझे पसंद नहीं हो, मैं बबलू के साथ रहूंगी. इसी बात से नाराज होकर बुद्धसेन ने उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया. 

तेंदूपत्ता तोड़ने के बहाने ले गया जंगल
10 मई की सुबह बुद्धसेन अपनी बच्ची को भतीजी के पास छोड़कर पत्नी गुड़िया को तेंदूपत्ता तोड़ने के बहाने मान डोंगरी के जंगल ले गया. वहां मौका पाकर उसने गुड़िया का गला दबाया. इस दौरान गुड़िया ने उसका अंगूठा दांतों से काट लिया. दोनों जमीन पर गिर गए. इस दौरान बुद्धसेन ने पत्थर उठाया और उसके चेहर पर वार कर दिया, जिससे गुड़िया बेहोश हो गई. इसके बाद गला दबाकर हत्या कर दी. 

गुफा में शव छिपाया, 3 दिन खाए जंगली फल
जंगली जानवरों के डर से आरोपी ने शव को कंधे पर उठाया और जंगल की एक गुफा में रख दिया. इसके बाद वह घर से कंबल लेकर गया और लाश को कंबल में लपेटकर गुफा के अंदर पत्थरों से ढक दिया. हत्या के बाद आरोपी 3 दिन तक जंगल में ही छिपा रहा और जंगली फल खाकर गुजारा करता रहा. घर लौटने पर उसने कहानी बनाकर लोगों को गुमराह किया. उसने कहा कि पत्नी कहीं भाग गई है. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

यह भी पढ़ें-युवक ने कुल्हाड़ी से काटकर कुएं में फेंका प्राइवेट पार्ट, बोला-साधु बनना चाहता हूं

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsSidhi newshusband murdered Wife

Trending news

Katni News
3AC कोच में चूहों ने किया ऐसा कांड, कोर्ट तक पहुंच गया मामला,रेलवे पर ठोका जुर्माना
MP Transfer
एमपी में शिक्षकों को बड़ी राहत, 2027 तक नहीं होंगे ट्रांसफर, जानिए क्या है वजह?
niwari news
गर्मी के चलते ओरछा से दूर हुए विदेशी पर्यटक, सैलानियों ने फेरा मुंह, सूनी पड़ी जगहें
chhatarpur news
छतरपुर में जजों ने छोड़ीं सरकारी गाड़ियां, साइकिल पैडल मारकर पहुंचे कोर्ट
Mohan Yadav
अनूपपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 6 की मौत, 40 लोग घायल; CM मोहन ने जताया दुख
Twisha Sharma Case
ट्विशा की सास खोलेगी मौत की मिस्ट्री? CBI के सवाल, गिरिबाला सिंह के जवाब
jabalpur news
जबलपुर में खुदाई के दौरान मिला जिंदा बम, कबाड़ समझकर निकाला बाहर, इलाके में हड़कंप
Twisha Sharma Case
समर्थ और गिरिबाला सिंह 5-5 दिन की CBI रिमांड पर, आमने-सामने होगी पूछताछ!
MP Board 2026
MP में गर्मी की वजह से बदला 5वीं-8वीं की परीक्षाओं का शेड्यूल, नया टाइम-टेबल जारी
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: एमपी में चारधाम यात्रा के नाम पर ठगी, भोपाल में NEET पेपर लीक को लेकर NSUI का बड़ा प्रदर्शन, पढ़ें बड़ी खबरें