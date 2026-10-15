/सीधी में 3 अवैध कॉलोनियों पर कलेक्टर का बड़ा एक्शन, 17 प्लॉटों की बिक्री का मामला, जमीनों पर कब्जे के आदेश

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मध्य प्रदेश के सीधी जिले में बिना वैधानिक अनुमति के कॉलोनी विकसित करने और प्लॉटिंग कर भूखंडों का विक्रय करने के मामलों में कलेक्टर न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है. सीधी खुर्द क्षेत्र में तीन अलग-अलग भूमियों पर विकसित की जा रही कॉलोनियों को अवैध घोषित करते हुए कलेक्टर न्यायालय ने संबंधित जमीनों पर भू-प्रवेश की कार्रवाई कर कब्जा प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही अवैध कॉलोनी निर्माण के लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करते हुए सक्षम न्यायालय में प्रकरण दर्ज कराने के निर्देश भी जारी किए गए हैं.
कलेक्टर विकास मिश्रा के न्यायालय से जारी आदेशों के बाद अब संबंधित जमीनों को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है. आदेश में नगर पालिका परिषद सीधी को संबंधित भूमियों पर कब्जा प्राप्त करने के साथ कॉलोनी विकास और नागरिक अधोसंरचना से जुड़ी व्यवस्थाओं के लिए प्राक्कलन तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं, संबंधित मामलों में जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के लिए तहसीलदार गोपदबनास को अधिकृत किया गया है.
सीधी खुर्द की तीन भूमियों पर अवैध प्लॉटिंग का मामला
कलेक्टर न्यायालय के आदेशों में ग्राम सीधी खुर्द की तीन अलग-अलग भूमियों का उल्लेख किया गया है. इन जमीनों पर वैध अनुमति के बिना कॉलोनी विकसित करने और भूखंडों के विक्रय से संबंधित मामले सामने आए हैं. न्यायालय ने प्रकरणों की कार्रवाई के दौरान संबंधित कॉलोनियों को अवैध घोषित किया है.
आदेश में जिन भूमियों का उल्लेख किया गया है, उनका विवरण इस प्रकार है.
1. खसरा नंबर 303: इस भूमि का कुल रकबा 0.2430 हेक्टेयर है. आदेश में इस जमीन पर विकसित की जा रही कॉलोनी में नौ भूखंडों के विक्रय का उल्लेख किया गया है.
2. खसरा नंबर 157/5/1/1: इस भूमि का कुल रकबा 0.0854 हेक्टेयर है. न्यायालय के आदेश के अनुसार, इस जमीन पर दो भूखंडों के विक्रय का उल्लेख है.
3. खसरा नंबर 156/2/1/1: इस भूमि का कुल रकबा 0.2799 हेक्टेयर है. इस जमीन पर विकसित की जा रही कॉलोनी में छह भूखंडों के विक्रय का उल्लेख आदेश में किया गया है.
इस तरह तीनों भूमियों पर कुल 0.6083 हेक्टेयर जमीन से संबंधित मामले में 17 भूखंडों के विक्रय का उल्लेख न्यायालय के आदेशों में किया गया है. इन तीनों कॉलोनियों को अवैध घोषित किए जाने के बाद संबंधित जमीनों पर आगे की कार्रवाई की जिम्मेदारी संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपी गई है.
नगर पालिका को कब्जा लेने के निर्देश
कलेक्टर न्यायालय ने संबंधित भूमियों को नगर पालिका परिषद सीधी से संबद्ध करते हुए मुख्य नगर पालिका अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. इसके तहत संबंधित जमीनों पर भू-प्रवेश की कार्रवाई कर कब्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी की जानी है.
इसके अलावा नगर पालिका को कॉलोनी विकास और नागरिक अधोसंरचना से संबंधित प्राक्कलन तैयार करने के लिए भी कहा गया है. इसका उद्देश्य संबंधित क्षेत्रों में आवश्यक नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में आगे की कार्रवाई करना है.
हालांकि, आदेश के तहत जमीनों पर कब्जा प्राप्त करने और अधोसंरचना विकसित करने की प्रक्रिया किस समय-सीमा में पूरी होगी, इसकी जानकारी उपलब्ध विवरण में नहीं दी गई है. वास्तविक स्थिति संबंधित विभागों की आगे की कार्रवाई के बाद स्पष्ट होगी.
जिम्मेदारों के खिलाफ न्यायालय में दर्ज होगा प्रकरण
कलेक्टर न्यायालय ने केवल कॉलोनियों को अवैध घोषित करने तक कार्रवाई सीमित नहीं रखी है, बल्कि संबंधित मामलों में जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं.
आदेशों में मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 339-क एवं 339-ख तथा कॉलोनाइजर पंजीयन नियम, 1998 के प्रावधानों के उल्लंघन का उल्लेख किया गया है. इन प्रावधानों के तहत संबंधित मामलों में आगे की कानूनी कार्रवाई की जानी है.
न्यायालय ने अनावेदकों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में प्रकरण दर्ज कराने के लिए तहसीलदार, गोपदबनास को अधिकृत किया है. इसके बाद संबंधित मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी.
अवैध कॉलोनी में प्लॉट खरीदने वालों के लिए भी अहम मामला
बिना वैध अनुमति विकसित की जाने वाली कॉलोनियों में भूखंड खरीदने वाले लोगों के सामने भविष्य में विभिन्न प्रकार की समस्याएं खड़ी हो सकती हैं. इनमें सड़क, नाली, पेयजल, बिजली, जल निकासी और अन्य नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता जैसे मुद्दे शामिल हो सकते हैं.
ऐसे में कलेक्टर न्यायालय का यह आदेश अवैध कॉलोनी निर्माण के मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. हालांकि, संबंधित 17 भूखंडों के सभी खरीदारों की स्थिति, उनके स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों और संभावित प्रभावों का विस्तृत विवरण उपलब्ध आदेश-सार में नहीं है. इसलिए खरीदारों के अधिकारों और उनके भूखंडों की वर्तमान स्थिति को लेकर अंतिम निष्कर्ष संबंधित अभिलेखों के परीक्षण के बाद ही निकाला जा सकता है.
प्रशासनिक कार्रवाई पर रहेगी नजर
सीधी खुर्द की तीन भूमियों से जुड़े इन मामलों में कलेक्टर न्यायालय के आदेश के बाद अब नगर पालिका परिषद सीधी और राजस्व विभाग की आगे की कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी. एक ओर संबंधित जमीनों पर कब्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी की जानी है, वहीं दूसरी ओर जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में प्रकरण दर्ज कराने की कार्रवाई आगे बढ़ाई जानी है.