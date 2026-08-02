/कहीं आप भी तो नहीं जाते इस क्लिनिक में...सीधी में स्वास्थ्य विभाग का एक्शन, रेड पड़ते ही भागा फर्जी डॉक्टर, दवाएं-इंजेक्शन जब्त

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मध्यप्रदेश के सीधी जिले में झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. सिहावल जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम पंचायत बमुरी अंतर्गत रामपुर गांव में शनिवार शाम ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर (बीएमओ) डॉ. रिकेश शर्मा के नेतृत्व में एक कथित फर्जी क्लिनिक पर छापा मारा गया. कार्रवाई के दौरान क्लिनिक संचालक अपना नाम बताए बिना ही मौके से फरार हो गया.
क्लिनिक अवैध रूप से संचालित होने की आशंका
स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्लिनिक की तलाशी के दौरान इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां, इंजेक्शन, मेडिकल उपकरण और अन्य सामग्री बरामद कर जब्त कर ली. प्रारंभिक जांच में क्लिनिक के संचालन से जुड़े आवश्यक दस्तावेज और चिकित्सकीय योग्यता (डिग्री) उपलब्ध नहीं कराई जा सकी, जिसके चलते क्लिनिक के अवैध रूप से संचालित होने की आशंका जताई जा रही है.
6,400 से अधिक लोग आते हैं इलाज के लिए
बताया जा रहा है कि इस क्लिनिक में आसपास के करीब पांच गांवों के 6,400 से अधिक लोग इलाज कराने पहुंचते थे. ऐसे में बिना वैध अनुमति और चिकित्सकीय योग्यता के इलाज किए जाने की आशंका ने लोगों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
लोगों की जान से खिलवाड़
बीएमओ डॉ. रिकेश शर्मा ने बताया कि संबंधित व्यक्ति से डॉक्टरी की डिग्री और क्लिनिक संचालन से जुड़े वैध दस्तावेज मांगे गए हैं. उन्होंने कहा कि बिना आवश्यक योग्यता और अनुमति के चिकित्सा करना कानूनन अपराध है तथा लोगों की जान से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है.
स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मामले की जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी. विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिले में झोलाछाप और फर्जी क्लिनिकों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा. इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में बिना डिग्री क्लिनिक संचालित करने वालों में हड़कंप की स्थिति है.
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