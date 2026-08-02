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कहीं आप भी तो नहीं जाते इस क्लिनिक में...सीधी में स्वास्थ्य विभाग का एक्शन, रेड पड़ते ही भागा फर्जी डॉक्टर, दवाएं-इंजेक्शन जब्त

सीधी में स्वास्थ्य विभाग ने झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक फर्जी क्लिनिक पर छापा मारा. रेड पड़ते ही क्लिनिक संचालक मौके से फरार हो गया, जिसके बाद टीम ने मौके से दवाइयां, इंजेक्शन, मेडिकल उपकरण और अन्य सामग्री जब्त की.

Written ByAdarsh GautamEdited ByPooja
Published: Aug 02, 2026, 02:26 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 02:28 PM IST
कहीं आप भी तो नहीं जाते इस क्लिनिक में...सीधी में स्वास्थ्य विभाग का एक्शन, रेड पड़ते ही भागा फर्जी डॉक्टर, दवाएं-इंजेक्शन जब्त

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Adarsh Gautam

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आदर्श कुमार गौतम एक अनुभवी ग्राउंड रिपोर्टर हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (MP-CG) के लिए मध्य प्रदेश के सीधी जिले से संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं. आदर्श की मुख्य विशेषज्ञता हाइपरलोकल क्राइम, क्षेत्रीय राजनीति, प्रशासनिक फैसलों और ग्रामीण विषयों (खेती-किसानी) की ग्राउंड जीरो से तथ्यपरक रिपोर्टिंग करने में है.

समाजशास्त्र में एम.ए. और कानून (L.L.B.) की डिग्री हासिल करने के कारण, आदर्श की कानूनी, आपराधिक और प्रशासनिक मामलों की समझ बेहद गहरी है, जो उनकी रिपोर्टिंग को अत्यधिक प्रामाणिक बनाती है. Zee News से पहले वे News Nation, News State MP-CG और The Sutra जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ जुड़कर मध्य प्रदेश की जमीनी पत्रकारिता का अहम हिस्सा रहे हैं.

आप आदर्श कुमार गौतम से सीधे adarshgautam488@gmail.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर) और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं.

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