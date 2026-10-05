सीधी के कन्या कॉलेज में अचानक मचा बवाल, छात्राओं को सभागार में रोकने पर काटा हंगामा

राज्य चुनें
मध्य प्रदेश के सीधी जिले के कन्या महाविद्यालय में सोमवार को छात्राओं के प्रदर्शन के बाद करीब दो घंटे तक कॉलेज परिसर में हंगामा देखने को मिला. NSUI से जुड़ी छात्राओं ने ABVP कार्यकर्ताओं पर छात्राओं को सभागार में रोककर कार्यक्रम में शामिल कराने का आरोप लगाया.
वहीं ABVP ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि संगठन रानी दुर्गावती जयंती का कार्यक्रम आयोजित कर रहा था, जिसमें कुछ लोगों ने व्यवधान डालने का प्रयास किया. इस पूरे विवाद की जानकारी मिलते ही पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा. उसके बाद में पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में किया. दरअसल, सीधी के कन्या महाविद्यालय में सोमवार दोपहर अचानक बड़ी संख्या में छात्राएं कॉलेज परिसर में इकट्ठी हो गई. इस दौरान छात्राएं देवी अहिल्याबाई सभागार के सामने पहुंचीं. नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया.
एक घंटे तक छात्रों को बंद रखा
वहीं NSUI से जुड़ी छात्राओं ने आरोप लगाया कि ABVP के कार्यक्रम के दौरान 200 से ज्यादा छात्राओं को सभागार के अंदर रोककर रखा गया. छात्राओं ने दावा किया कि उन्होंने बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन करीब एक घंटे तक उन्हें बाहर नहीं जाने दिया गया. उनका कहना है कि हम बाहर निकलने का प्रयास कर रहे थे. लेकिन हमें अंदर ही रोककर रखा गया. करीब एक घंटे तक छात्रों को बाहर नहीं जानें दिया.
कॉलेज परिसर में विवाद तेज
छात्राओं के इस आरोप के बाद कॉलेज परिसर में विवाद और तेज हो गया. NSUI और ABVP से जुड़े छात्र-छात्राएं आमने-सामने नजर आए. प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में छात्राएं कॉलेज परिसर में मौजूद रहीं. प्रदर्शनकारी छात्राओं की ओर से कॉलेज की विभिन्न समस्याओं और ज्ञापन को लेकर भी आवाज उठाई गई. वहीं ABVP का कहना है कि कॉलेज में रानी दुर्गावती जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था और कार्यक्रम को लेकर ही विवाद की स्थिति बनी.
क्यों बनी थी विवाद की स्थिति?
ABVP कार्यकर्ता आंचल मिश्रा का कहना है कि विद्यार्थी परिषद की ओर से रानी दुर्गावती जयंती पूरे जिले में मनाई जा रही है. इसी क्रम में कन्या महाविद्यालय में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया था. उनका आरोप है कि NSUI से जुड़े कुछ कार्यकर्ताओं ने छात्राओं को भ्रमित किया और कहा कि ऑडिटोरियम में कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाना चाहिए. ABVP का दावा है कि इसी बात को लेकर कार्यक्रम के दौरान विवाद की स्थिति बनी.
NSUI की तरफ से लगे आरोप
वहीं NSUI की ओर से पूरे मामले को लेकर अलग दावा किया गया है. NSUI प्रदेश सचिव विक्रांत सिंह परिहार का कहना है कि संगठन की ओर से छात्राओं की समस्याओं को लेकर ज्ञापन कार्यक्रम पहले से तय था. इसकी सूचना कॉलेज प्रशासन और पुलिस को लिखित रूप से दी गई थी. NSUI का आरोप है कि इसके बावजूद ABVP की ओर से कार्यक्रम आयोजित कर विवाद की स्थिति पैदा की गई.
विवाद-झड़क का नहीं था मामला
मामले की सूचना मिलते ही पुलिस बल कॉलेज परिसर पहुंचा. कोतवाली थाना प्रभारी दिव्य प्रकाश त्रिपाठी, जमोड़ी थाना प्रभारी केदार परउहा, चुरहट थाना प्रभारी रीता त्रिपाठी और कुसमी थाना प्रभारी अरुणा द्विवेदी सहित पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा. पुलिस की मौजूदगी में छात्राओं का प्रदर्शन करीब दो घंटे से अधिक समय तक चला. हालांकि, पुलिस के मुताबिक मामला किसी बड़े विवाद या झड़प का नहीं था, बल्कि छात्र संगठनों की ओर से छात्राओं को एकत्र करने को लेकर विवाद की स्थिति बनी थी.