'परीक्षा से ज्यादा बेटियों की सुरक्षा की चिंता...', परीक्षा देने के लिए अंधेरे में करना पड़ता है 50KM का सफर, मझौली में एग्जाम सेंटर की मांग

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सुबह के चार बजे, चारों तरफ घना अंधेरा, सुनसान सड़क, हाथों में किताब और एडमिट कार्ड लिए बस का इंतजार करती बेटियां. ये किसी फिल्म का दृश्य नहीं, बल्कि मध्यप्रदेश के सीधी जिले के मझौली क्षेत्र की हकीकत है. यहां की छात्राओं को परीक्षा देने के लिए करीब 50 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय सीधी जाना पड़ता है. सुबह 7 बजे परीक्षा होने के कारण उन्हें भोर से पहले घर छोड़ना पड़ता है. सवाल यह है कि जब सरकार बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा की बात करती है, तो आखिर मझौली में पिछले 10 वर्षों से परीक्षा केंद्र क्यों बंद है?
मामला मझौली क्षेत्र का हैं, जहां प्रथम वर्ष की परीक्षाएं चल रही हैं. लेकिन परीक्षा केंद्र मझौली में नहीं, बल्कि जिला मुख्यालय सीधी में बनाया गया है. ऐसे में छात्राओं को समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने के लिए सुबह चार बजे ही घर से निकलना पड़ता है. चुवाही और आसपास के क्षेत्रों में कई छात्राएं अंधेरे में बस का इंतजार करती दिखाई देती हैं. अभिभावकों का कहना है कि परीक्षा से ज्यादा चिंता बेटियों की सुरक्षित यात्रा की रहती है.
अभिवावकों की बढ़ी चिंता
शासकीय महाविद्यालय मझौली में पिछले करीब 10 वर्षों से परीक्षा केंद्र संचालित नहीं हो रहा है. संकुल प्रभारी प्राचार्य प्रभाकर सिंह के अनुसार, नकल प्रकरण के बाद विश्वविद्यालय ने परीक्षा केंद्र निरस्त कर दिया था. उनका कहना है कि कुछ अन्य महाविद्यालयों ने न्यायालय से राहत लेकर अपने परीक्षा केंद्र बहाल करा लिए, लेकिन मझौली में ऐसा नहीं हो सका. उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि परीक्षा केंद्र बहाली के लिए महाविद्यालय स्तर से विश्वविद्यालय को प्रभावी पत्राचार की जानकारी उपलब्ध नहीं है. परिणाम यह है कि आज भी छात्र-छात्राओं को करीब 50 किलोमीटर दूर सीधी जाकर परीक्षा देनी पड़ रही है.
विधायक ने दी जानकारी
इस मुद्दे पर क्षेत्रीय विधायक कुंवर सिंह टेकाम का कहना है कि वर्ष 2016 में परीक्षा केंद्र निरस्त हुआ था. उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 में तत्कालीन कुलपति से इस विषय पर चर्चा की थी, जहां उन्हें बताया गया कि पुराने नकल प्रकरण और न्यायालय के आदेश के कारण केंद्र बहाल नहीं हो सकता. विधायक का कहना है कि परीक्षा केंद्र शुरू कराने के लिए अब उच्च न्यायालय की अनुमति आवश्यक है और विधिक प्रक्रिया पूरी कर इसे बहाल कराने का प्रयास किया जाएगा. हालांकि यह बयान कई वर्ष पुराना है, लेकिन 2026 तक भी परीक्षा केंद्र बहाल नहीं हो सका है.
चार सालों से हो रही मांग
छात्र अथर्व तिवारी का कहना है कि परीक्षा केंद्र बहाली की मांग पिछले चार वर्षों से लगातार की जा रही है. 5 मार्च 2022 को छात्रों ने सांसद, विधायक, कलेक्टर सहित कई अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने सवाल उठाया कि यदि नकल प्रकरण के कारण परीक्षा केंद्र समाप्त किया गया था, तो उसी महाविद्यालय में अन्य परीक्षाएं कैसे आयोजित कराई जा रही हैं. छात्रों का कहना है कि यह दोहरे मापदंड को दर्शाता है और परीक्षा केंद्र जल्द बहाल किया जाना चाहिए.
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