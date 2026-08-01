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'परीक्षा से ज्यादा बेटियों की सुरक्षा की चिंता...', परीक्षा देने के लिए अंधेरे में करना पड़ता है 50KM का सफर, मझौली में एग्जाम सेंटर की मांग

सीधी के मझौली की छात्राओं को परीक्षा देने के लिए सुबह 4 बजे घर से निकलकर 50 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय जाना पड़ता है. 10 साल से परीक्षा केंद्र बंद होने के कारण उन्हें आवागमन की परेशानी का
सामना करना पड़ रहा है.

Written ByAdarsh GautamEdited ByPooja
Published: Aug 01, 2026, 01:30 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 01:30 PM IST
'परीक्षा से ज्यादा बेटियों की सुरक्षा की चिंता...', परीक्षा देने के लिए अंधेरे में करना पड़ता है 50KM का सफर, मझौली में एग्जाम सेंटर की मांग

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Adarsh Gautam

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आदर्श कुमार गौतम एक अनुभवी ग्राउंड रिपोर्टर हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (MP-CG) के लिए मध्य प्रदेश के सीधी जिले से संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं. आदर्श की मुख्य विशेषज्ञता हाइपरलोकल क्राइम, क्षेत्रीय राजनीति, प्रशासनिक फैसलों और ग्रामीण विषयों (खेती-किसानी) की ग्राउंड जीरो से तथ्यपरक रिपोर्टिंग करने में है.

समाजशास्त्र में एम.ए. और कानून (L.L.B.) की डिग्री हासिल करने के कारण, आदर्श की कानूनी, आपराधिक और प्रशासनिक मामलों की समझ बेहद गहरी है, जो उनकी रिपोर्टिंग को अत्यधिक प्रामाणिक बनाती है. Zee News से पहले वे News Nation, News State MP-CG और The Sutra जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ जुड़कर मध्य प्रदेश की जमीनी पत्रकारिता का अहम हिस्सा रहे हैं.

आप आदर्श कुमार गौतम से सीधे adarshgautam488@gmail.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर) और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं.

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