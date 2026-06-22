/32 लाख के जेवर-नकदी के साथ रसोई से दूध, दही और शक्कर भी ले उड़े चोर, चाय बनाने उठी महिला तो खुला राज

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Sidhi Theft News-मध्यप्रदेश के बहरी थाना क्षेत्र के कठर्रा में एक बेहद अनोकी और बड़ी चोरी का मामला सामने आया है. रविवार रात एक घर में घुसे शातिर चोरों ने न केवल लाखों रुपए के सोने-चांदी के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ किया, बल्कि जाते-जाते रसोई में रखा दूध, दही और शक्कर भी बटोर ले गए. पीड़ित परिवार का दावा है कि चोर करीब 30 से 32 लाख रुपए का सामान लेकर गए हैं. इस घटना का खुलासा तब हुआ जब सुबह घर की महिला चाय बनाने के लिए रसोई में पहुंची.
पानी की टंकी के रास्ते घर में घुसे चोर
पीड़िता सरोज मिश्रा ने बताया कि रविवार रात करीब 1 बजे के बाद चोर पानी की टंकी के रास्ते छर पर चढ़े और वहां लगी सीढ़ी के सहारे घर के अंदर दाखिल हो गए. उस समय घर में केवल सरोज मिश्रा और राजकुमारी कल ही मौजूद थीं. पीड़िता का आरोप है कि चोरों ने कमरे में घुसकर उन पर कोई बेहोश करने वाला पदार्थ छिड़क दिया था, जिसके कारण वे गहरी नींद में सो गईं और उन्हें पूरी वारदात की भनक तक नहीं लगी.
सिरहाने से उठाई चाबी
शातिर चोरों ने सरोज मिश्रा के सिरहाने रखी चाबी चुपके से उठा ली. इसके बाद उसी चाबी से घर के कमरों और अलमारियों के ताले बहुत आसानी से खोले गए. चोरों ने अलमारी के लॉकर में रखे सारे कीमती जेवरात, नकदी और अन्य जरूरी सामान अपने कब्जे में ले लिया.
चाय बनाने उठी महिला, तो खुला राज
सुबह जब सरोज मिश्रा सोकर उठीं और रोजानी की तरह चाय बनाने के लिए रसोई में गईं, तो नजारा देखकर हैरान रह गईं. बर्तन में रखा दूध पूरी तरह गायब था और दूध का खाली पतीला दूसरी जगह रखा हुआ था. साथ ही रसोई के फर्श पर बहू की सिंगारदानी पड़ी हुई थी. संदेह होने पर जब उन्होंने दूसरे कमरों में जाकर देखा तो अलमारियां खुली हुईं थी और सारा सामान बिखरा पड़ा था. पीड़िता के अनुसार, चोर जेवर-नकदी के अलावा फ्रिज और किचन में रखा दूध, दही और चीनी भी समेट ले गए थे.
पुलिस जांच में जुटी
इस घटना की सूचना मिलते ही बहरी थाना पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. बहरी थाना प्रभारी राजेश पांडे ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस टीम ने घटनास्थल का मुआयना कर जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं. मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का खुलासा किया जाएगा.
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