/सीधी में ठप रही दूध की सप्लाई, रेट बढ़ाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे संचालक, गांधी चौक पर विरोध प्रदर्शन

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सीधी जिले में आज दुग्ध संघ से जुड़े दूध संचालक एक दिवसीय हड़ताल पर रहे. दूध के मौजूदा रेट को बढ़ाने की मांग को लेकर शहर के गांधी चौक पर आधा सैकड़ा से अधिक दूध संचालक एकत्रित हुए और जमकर नारेबाजी कर विरोध जताया. दूध संचालकों की हड़ताल का असर शहर में दूध की आपूर्ति पर भी देखने को मिला. संचालकों का कहना है कि पशुओं के चारे समेत दूध उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली अन्य सामग्री के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में मौजूदा रेट पर दूध का व्यवसाय चलाना मुश्किल हो गया है.
सीधी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से दूध लेकर शहर पहुंचने वाले दूध संचालकों ने दूध के दाम बढ़ाने की मांग को लेकर एक दिवसीय हड़ताल की. इससे पहले दूध संचालकों ने अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन ज्ञापन के बाद भी मांग पर कोई ठोस पहल नहीं होने के चलते संचालकों ने दूध का कारोबार बंद कर विरोध जताया. गांधी चौक पर सीधी-सिंगरौली चौक, बाईपास और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे दर्जनों दूध संचालक एकजुट हुए.
जमकर की नारेबाजी
इस दौरान उन्होंने दूध के मौजूदा रेट को बढ़ाने की मांग को लेकर नारेबाजी की और प्रशासन से उनकी समस्या पर गंभीरता से ध्यान देने की अपील की. दूध संचालकों का कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है. पशुओं को खिलाने वाले चारे, दाना और अन्य जरूरी सामग्री के दाम में लगातार इजाफा हो रहा है. इसके अलावा परिवहन और पशुपालन से जुड़े खर्च भी बढ़ गए हैं. ऐसे में मौजूदा रेट पर दूध बेचकर व्यवसाय चलाना मुश्किल हो रहा है.
अगर मांग पूरी नहीं हुई तो आगे क्या रणनीति रहेगी?
फिलहाल दूध संचालकों ने प्रशासन से दूध के रेट में बढ़ोतरी को लेकर पहल करने की मांग की है. अब देखना होगा कि दूध संचालकों की मांग पर प्रशासन और दुग्ध संघ की ओर से क्या कदम उठाया जाता है.
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