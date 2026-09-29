/सीधी में NSUI का 22 सूत्रीय मांगपत्र, जर्जर कॉलेजों से लेकर छात्रसंघ चुनाव तक...प्रशासन से क्या-क्या मांग लिया?

राज्य चुनें
सीधी में शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं को लेकर NSUI ने कलेक्टर को 22 सूत्रीय मांगपत्र सौंपा है. छात्रसंघ चुनाव बहाल करने के साथ कॉलेजों की जर्जर बिल्डिंग, कक्षाओं की बदहाल स्थिति, फैकल्टी की कमी, परीक्षा केंद्र और सीट बढ़ाने जैसे मुद्दे उठाए गए हैं. छात्रों ने कॉलेज भवनों की स्थिति को लेकर सुरक्षा पर भी सवाल खड़े किए हैं.
सीधी में छात्रों की समस्याओं को लेकर NSUI ने जिला प्रशासन के सामने 22 सूत्रीय मांगपत्र रखा. मांगपत्र में छात्रसंघ चुनाव दोबारा शुरू कराने को प्रमुख मुद्दा बनाया गया है. इसके साथ ही प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस और GDC कॉलेज समेत जिले के अन्य कॉलेजों की व्यवस्थाओं में सुधार की मांग की गई है.
बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर हो चुकी
छात्रों का आरोप है कि प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है. बारिश के दौरान कक्षाओं में पानी आने और भवन की खराब स्थिति से छात्रों में सुरक्षा को लेकर चिंता है. छात्रों ने नई बिल्डिंग का निर्माण जल्द कराने की मांग की है. उनका कहना है कि हमारी बिल्डिंग काफी पुरानी और जर्जर हो चुकी है. कब बिल्डिंग गिर जाए और कब कोई हादसा हो जाए, इसका पता नहीं. क्लासरूम की स्थिति भी बद से बदतर हो चुकी है.
कॉलेज भवन पर भी उठे सवाल
वहीं, GDC कॉलेज की छात्राओं ने भी कॉलेज भवन और कक्षाओं की स्थिति पर सवाल उठाए हैं. छात्रों के मुताबिक बारिश के समय कक्षाओं में पानी टपकता है. कई कक्षाएं छोटी होने के कारण विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. आगे कहा कि यहां पर्याप्त बिल्डिंग नहीं है. जो भवन है, उसकी स्थिति जर्जर है. बारिश के समय क्लास में पानी टपकने लगता है. क्लासरूम भी काफी छोटे हैं, जिससे पढ़ाई प्रभावित होती है.
पंखा गिरने की घटना का दावा
एक छात्रा ने कॉलेज में पंखा गिरने की घटना का भी दावा किया है. छात्रा ने बताया कि घटना के बाद सुरक्षा को लेकर डर बना हुआ है. ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लेने की जरूरत है. उन्होंने बताया कि, मैं BSc सेकंड ईयर की छात्रा हूं. एक लड़की के ऊपर पंखा गिरने की घटना हुई थी. इस घटना को लेकर हमें काफी डर लगता है. कॉलेज में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बनी हुई है.
ऑडिटोरियम बनाने की मांग
NSUI के 22 सूत्रीय मांगपत्र में UG में 20 प्रतिशत और PG में 25 प्रतिशत सीट बढ़ाने, मझौली में परीक्षा केंद्र फिर से स्थापित करने, रामपुर कॉलेज के लिए नई बिल्डिंग और ऑडिटोरियम बनाने की मांग की गई है. साथ ही सीधी में विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज और लॉ कॉलेज शुरू करने की मांग भी रखी गई है.
ज्ञापन में कार्रवाई की मांग
कॉलेज बस शुल्क, महिला शौचालय, कक्षाओं की मरम्मत, परिसर से अतिक्रमण हटाने, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और कॉलेज परिसर के आसपास नशीले पदार्थों की दुकानों पर कार्रवाई की मांग भी ज्ञापन में शामिल है. NSUI ने निजी स्कूलों की कथित मनमानी और जनभागीदारी मद से हुए निर्माण कार्यों की जांच की मांग भी की है. छात्रों ने जिला प्रशासन से इन समस्याओं पर जल्द कार्रवाई की मांग की है. अब देखना होगा कि छात्रों की 22 सूत्रीय मांगों और कॉलेजों की व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं.