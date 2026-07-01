/सिर पर गिरा पंखा, पानी में तैरते दिखे कीड़े! सीधी कन्या महाविद्यालय की बदहाली पर भड़कीं छात्राएं, खोला मोर्चा

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Sidhi College Students Protest-"बेटी पढ़ाओ" और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के दावों के बीच सीधी के शासकीय कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने बुधवार को व्यवस्थाओं के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया. दोपहर करीब 1 बजे सैकड़ों छात्राएं प्राचार्य कक्ष पहुंचीं और कॉलेज में लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया. छात्राओं का आरोप है कि महाविद्यालय में शिक्षा, सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं की स्थिति बेहद खराब है, लेकिन बार-बार शिकायतों के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई.
पानी में दिखाई देते हैं कीड़े
छात्राओं का सबसे बड़ा आरोप लाइब्रेरी को लेकर है. उनका कहना है कि महाविद्यालय की लाइब्रेरी पिछले एक साल से अधिक समय से उनके लिए लगभग बंद है. आईडी कार्ड जारी नहीं होने का हवाला देकर उन्हें लाइब्रेरी में प्रवेश नहीं दिया जाता, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं और नियमित पढ़ाई की तैयारी प्रभावित हो रही है. साथ ही पेयजल व्यवस्था भी छात्राओं के गुस्से की बड़ी वजह बनी. प्रदर्शन के दौरान छात्राओं ने बताया कि कॉलेज का वाटर कूलर लंबे समय से खराब पड़ा है. समय पर मरम्मत नहीं होने के कारण पानी की गुणवत्ता खराब हो गई है और उसमें कीड़े तक दिखाई देते हैं. उनका कहना है कि मजबूरी में उन्हें वही पानी पीना पड़ रहा है, जिससे स्वास्थ्य पर खतरा बना हुआ है.
छात्रा के सिर पर गिरा पंखा, प्रबंधन ने दबाया
महाविद्यालय की विद्युत व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए गए. छात्राओं के अनुसार कई कक्षाओं में पंखे और बिजली की व्यवस्था खराब है. छात्रा कोमल सिंह ने आरोप लगाया कि कुछ समय पहले एक पंखा छात्रा के सिर पर गिर गया था, लेकिन मामले को सार्वजनिक नहीं होने दिया गया और छात्रा को चुप रहने के लिए कहा गया. वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी छात्राओं ने चिंता जताई है. उनका कहना है कि कॉलेज के बाहर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, जिससे छात्राओं को असुरक्षा महसूस होती है. वहीं परिसर में लगे अधिकांश सीसीटीवी कैमरे भी लंबे समय से खराब पड़े हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था और कमजोर हो गई है.
प्रदर्शन कर दी चेतावनी
कॉलेज की छात्रा प्रियांशी सिंह ने कहा कि कॉलेज की समस्याओं को लेकर कई बार शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई प्रभावी समाधान नहीं हुआ. इसी कारण एनएसयूआई के प्रदेश सचिव विक्रांत सिंह परिहार के नेतृत्व में करीब 200 छात्राओं ने प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि यदि परीक्षा से पहले आईडी कार्ड, लाइब्रेरी, पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाएं बहाल नहीं की गईं तो आंदोलन और तेज किया जाएगा.
प्राचार्य ने समाधान का दिया आश्वासन
छात्राओं के प्रदर्शन के बाद महाविद्यालय के प्राचार्य ओपी नामदेव ने कहा कि छात्राओं द्वारा उठाई गई सभी समस्याओं पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और उनका समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि परीक्षाओं में हो रही देरी विश्वविद्यालय स्तर की प्रक्रिया के कारण है और महाविद्यालय का इसमें कोई प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं है. फिलहाल छात्राओं ने प्रशासन को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो उनका आंदोलन और उग्र हो सकता है.
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