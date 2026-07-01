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सिर पर गिरा पंखा, पानी में तैरते दिखे कीड़े! सीधी कन्या महाविद्यालय की बदहाली पर भड़कीं छात्राएं, खोला मोर्चा

Sidhi News-सीधी कन्या महाविद्यालय में बुनियादी सुविधाओं, बंद लाइब्रेरी और खराब सुरक्षा व्यवस्था से नाराज सैंकड़ों छात्राओं ने प्राचार्य कक्ष का घेराव कर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है. छात्राओं ने प्रबंधन पर छात्रा के सिर पर पंखा गिरने की बात दबाने और कीड़ेयुक्त पानी पिलाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं.

Written ByAdarsh GautamEdited By:Harsh Katare
Published: Jul 01, 2026, 04:05 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 04:05 PM IST
सिर पर गिरा पंखा, पानी में तैरते दिखे कीड़े! सीधी कन्या महाविद्यालय की बदहाली पर भड़कीं छात्राएं, खोला मोर्चा
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Adarsh Gautam

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आदर्श कुमार गौतम एक अनुभवी ग्राउंड रिपोर्टर हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (MP-CG) के लिए मध्य प्रदेश के सीधी जिले से संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं. आदर्श की मुख्य विशेषज्ञता हाइपरलोकल क्राइम, क्षेत्रीय राजनीति, प्रशासनिक फैसलों और ग्रामीण विषयों (खेती-किसानी) की ग्राउंड जीरो से तथ्यपरक रिपोर्टिंग करने में है.

समाजशास्त्र में एम.ए. और कानून (L.L.B.) की डिग्री हासिल करने के कारण, आदर्श की कानूनी, आपराधिक और प्रशासनिक मामलों की समझ बेहद गहरी है, जो उनकी रिपोर्टिंग को अत्यधिक प्रामाणिक बनाती है. Zee News से पहले वे News Nation, News State MP-CG और The Sutra जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ जुड़कर मध्य प्रदेश की जमीनी पत्रकारिता का अहम हिस्सा रहे हैं.

आप आदर्श कुमार गौतम से सीधे adarshgautam488@gmail.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर) और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं.

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