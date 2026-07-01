/सिर पर गिरा पंखा, पानी में तैरते दिखे कीड़े! सीधी कन्या महाविद्यालय की बदहाली पर भड़कीं छात्राएं, खोला मोर्चा

पानी में दिखाई देते हैं कीड़े

छात्राओं का सबसे बड़ा आरोप लाइब्रेरी को लेकर है. उनका कहना है कि महाविद्यालय की लाइब्रेरी पिछले एक साल से अधिक समय से उनके लिए लगभग बंद है. आईडी कार्ड जारी नहीं होने का हवाला देकर उन्हें लाइब्रेरी में प्रवेश नहीं दिया जाता, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं और नियमित पढ़ाई की तैयारी प्रभावित हो रही है. साथ ही पेयजल व्यवस्था भी छात्राओं के गुस्से की बड़ी वजह बनी. प्रदर्शन के दौरान छात्राओं ने बताया कि कॉलेज का वाटर कूलर लंबे समय से खराब पड़ा है. समय पर मरम्मत नहीं होने के कारण पानी की गुणवत्ता खराब हो गई है और उसमें कीड़े तक दिखाई देते हैं. उनका कहना है कि मजबूरी में उन्हें वही पानी पीना पड़ रहा है, जिससे स्वास्थ्य पर खतरा बना हुआ है.