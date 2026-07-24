/सीधी पटवारी रिश्वत मामला: कलेक्टर ने आरोप को बताया निराधार, लोकायुक्त ने कार्रवाई के लिए खिला पत्र, मामले ने पकड़ा तूल

इसी बीच लोकायुक्त रीवा का एक पत्र सामने आया है, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरण का उल्लेख करते हुए शासन के 23 फरवरी 2012 के निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है. पत्र में यह भी उल्लेख है कि ट्रैप अथवा भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में संबंधित अधिकारी को तीन कार्य दिवस के भीतर उसी पद से हटाने संबंधी शासन के निर्देश लागू हैं. लोकायुक्त का पत्र सामने आने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। एक ओर प्रशासन शिकायत को निराधार बता रहा है, जबकि दूसरी ओर लोकायुक्त उसी मामले में प्रशासनिक कार्रवाई की अपेक्षा जता रहा है. ऐसे में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या दोनों प्रक्रियाएं अलग-अलग स्तर पर चल रही हैं या फिर जांच के दौरान सभी उपलब्ध तथ्यों पर विचार किया गया था.