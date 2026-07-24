/सीधी पटवारी रिश्वत मामला: कलेक्टर ने आरोप को बताया निराधार, लोकायुक्त ने कार्रवाई के लिए खिला पत्र, मामले ने पकड़ा तूल

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मध्य प्रदेश के सीधी जिले में बहरी तहसील के कुचवाही हल्का के तत्कालीन पटवारी पर लगे कथित रिश्वतखोरी के आरोप अब प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं. एक तरफ कलेक्टर विकास मिश्रा ने एसडीएम जांच का हवाला देते हुए शिकायत को झूठा और निराधार बताया. वहीं दूसरी ओर लोकायुक्त रीवा ने इसी प्रकरण में शासन के निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई के लिए कलेक्टर को पत्र भेजा है. दोनों पक्षों के सामने आने के बाद मामले को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है.
शिकायतकर्ता किसान का आरोप है कि तत्कालीन हल्का पटवारी कमलेश कुमार गौतम ने बंटवारा प्रकरण की फर्द पुल्ली तैयार करने के नाम पर 50 हजार रुपये लिए थे. आरोप है कि रकम लेने के बावजूद न तो काम किया गया और न ही पैसे लौटाए गए. इस संबंध में शिकायतकर्ताओं ने कलेक्टर समेत अन्य अधिकारियों को आवेदन और शपथ-पत्र भी सौंपे थे. इस पूरे मामले पर कलेक्टर विकास मिश्रा ने कहा था कि एसडीएम स्तर की जांच में शिकायत असत्य और निराधार पाई गई है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि शिकायत दर्ज कराने के लिए किसी स्टांप पेपर की आवश्यकता नहीं होती और शिकायतकर्ता तथ्यों की पुष्टि कर शिकायत प्रस्तुत करें.
लोकायुक्त रीवा ने कार्रवाई के लिए लिखा पत्र
इसी बीच लोकायुक्त रीवा का एक पत्र सामने आया है, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरण का उल्लेख करते हुए शासन के 23 फरवरी 2012 के निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है. पत्र में यह भी उल्लेख है कि ट्रैप अथवा भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में संबंधित अधिकारी को तीन कार्य दिवस के भीतर उसी पद से हटाने संबंधी शासन के निर्देश लागू हैं. लोकायुक्त का पत्र सामने आने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। एक ओर प्रशासन शिकायत को निराधार बता रहा है, जबकि दूसरी ओर लोकायुक्त उसी मामले में प्रशासनिक कार्रवाई की अपेक्षा जता रहा है. ऐसे में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या दोनों प्रक्रियाएं अलग-अलग स्तर पर चल रही हैं या फिर जांच के दौरान सभी उपलब्ध तथ्यों पर विचार किया गया था.
आगे क्या होगी कार्रवाई?
हालांकि यह भी स्पष्ट है कि लोकायुक्त का पत्र किसी व्यक्ति को दोषी घोषित नहीं करता. किसी भी मामले में अंतिम निर्णय जांच और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होता है. फिलहाल यह मामला प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रिया के दायरे में है तथा अब सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि कलेक्टर लोकायुक्त के पत्र पर आगे क्या कार्रवाई करते हैं और प्रशासन इस पूरे मामले पर क्या स्पष्टिकरण देता है.
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