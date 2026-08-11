/बहरी पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल, पीड़ित परिवार का आरोप, घर में घुसकर की मारपीट, SP से की शिकायत

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सीधी के बहरी थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद से जुड़े मामले में अब पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहा है. तीलई गांव के एक परिवार ने पुलिस पर घर में घुसकर मारपीट करने और जबरन थाने ले जाने का आरोप लगाया है. शिकायतकर्ता का दावा है कि मारपीट में उसके कान से खून निकल आया. हालांकि, कवरेज के दौरान फरियादियों के शरीर पर चोट के स्पष्ट निशान नजर नहीं आए. मामले की शिकायत एसपी कार्यालय में की गई है. वहीं पुलिस ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है.
मामला बहरी थाना क्षेत्र के तीलई गांव का है, जहां जमीन को लेकर मोतीलाल मथुरा लोनिया और हरिलाल लोनिया सहित अन्य लोगों के बीच विवाद चल रहा था. इसी बीच अशोक शुक्ला की ओर से बहरी थाने में चोरी की शिकायत दिए जाने की बात सामने आई. शिकायत के मुताबिक, चोरी की शिकायत के निराकरण के लिए पुलिस हरिलाल लोनिया के घर पहुंची और उन्हें थाने चलने के लिए कहा. आरोप है कि जब परिवार ने पुलिस के साथ जाने से इनकार किया तो पुलिसकर्मी घर के अंदर पहुंच गए और मारपीट की. शिकायकर्ता का कहना है कि, पुलिस घर के अंदर आई और हमारे साथ मारपीट की मारपीट के दौरान मेरे दाहिने कान में चोट लगी और खून निकलने लगा. हमें थाने ले जाकर काफी देर तक बैठाकर रखा गया.
थाने में बैठाने का आरोप
शिकायतकर्ता का आरोप है कि उन्हें 7 अगस्त की शाम तक बहरी थाने में बैठाकर रखा गया, जिसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया. पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट परिवार ने अब सीधी एसपी कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायत दी है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है.
एडिशनल एसपी ने दिया कार्रवाई का आश्वसन
एडिशनल एसपी कमला जोशी ने कहा कि, तीलई निवासी हीरालाल लोनिया द्वारा कार्यालय पहुंचकर आवेदन दिया गया है. मामला जमीनी विवाद से जुड़ा है और इसमें चोरी का मामला भी सामने आया है. पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. बहरहाल फिलहाल इस पूरे मामले में जमीन विवाद के साथ चोरी की शिकायत और पुलिस पर लगाए गए मारपीट के आरोप सामने आए हैं. अब पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति क्या रही और आरोपों में कितनी सच्चाई है.
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