/बहरी पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल, पीड़ित परिवार का आरोप, घर में घुसकर की मारपीट, SP से की शिकायत

मामला बहरी थाना क्षेत्र के तीलई गांव का है, जहां जमीन को लेकर मोतीलाल मथुरा लोनिया और हरिलाल लोनिया सहित अन्य लोगों के बीच विवाद चल रहा था. इसी बीच अशोक शुक्ला की ओर से बहरी थाने में चोरी की शिकायत दिए जाने की बात सामने आई. शिकायत के मुताबिक, चोरी की शिकायत के निराकरण के लिए पुलिस हरिलाल लोनिया के घर पहुंची और उन्हें थाने चलने के लिए कहा. आरोप है कि जब परिवार ने पुलिस के साथ जाने से इनकार किया तो पुलिसकर्मी घर के अंदर पहुंच गए और मारपीट की. शिकायकर्ता का कहना है कि, पुलिस घर के अंदर आई और हमारे साथ मारपीट की मारपीट के दौरान मेरे दाहिने कान में चोट लगी और खून निकलने लगा. हमें थाने ले जाकर काफी देर तक बैठाकर रखा गया.