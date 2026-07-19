/नशे से दूरी है जरूरी 2.0: सीधी पुलिस ने शुरू किया महाभियान, SP संतोष कोरी ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

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मध्य प्रदेश पुलिस के नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत सीधी जिले में शनिवार को व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया गया. पुलिस ने स्कूलों, बाजारों और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को नशे के दुष्परिणाम बताए और नशामुक्त समाज बनाने का संकल्प दिलाया. खास बात यह है कि पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी ने अवैध मादक पदार्थों की सूचना और नशा छोड़ने के इच्छुक लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 7701057502 भी जारी किया है.
पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देश पर चल रहे इस अभियान के तहत जिले के सभी थाना और चौकी क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए. विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों को नशे के दुष्परिणामों की जानकारी दी गई. साथ ही सभी को नशामुक्त जीवन की शपथ दिलाई गई. अभियान के दौरान नशे से दूरी है ज़रूरी, नशा छोड़ो, जीवन जोड़ो और स्वस्थ युवा, समृद्ध भारत जैसे संदेशों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया. जमोड़ी, सिहावल, कुसमी, अमिलिया, कमर्जी, महिला थाना सीधी, मड़वास, पिपराव, भुइमाड़, सेमरिया, बहरी और कोतवाली थाना क्षेत्रों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए.
पुलिस अधीक्षक ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर
पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी ने 7701057502 हेल्पलाइन नंबर जारी करते हुए कहा कि अवैध मादक पदार्थों की बिक्री, तस्करी या नशे से जुड़ी किसी भी गतिविधि की सूचना इस नंबर पर दी जा सकती है। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी. वहीं, नशे की लत छोड़ना चाहने वाले लोग भी इसी नंबर पर संपर्क कर पुलिस से सहायता और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं. बरहाल विओ 4 सीधी पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे स्वयं नशे से दूर रहें, परिवार और समाज को भी जागरूक करें तथा नशामुक्त सीधी और नशामुक्त मध्य प्रदेश के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाएं.
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