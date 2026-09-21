/बंद कमरे में चल रही थी प्रार्थना सभा, अचानक आ पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ता, सीधी में धर्म परिवर्तन के आरोप पर बवाल

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सीधी जिले में प्रार्थना सभा को लेकर विवाद सामने आया है. बहरी थाना क्षेत्र के बाईपास इलाके में एक किराए के मकान में चल रही प्रार्थना सभा पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को प्रेरित किए जाने का आरोप लगाया. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया.
पुलिस के मुताबिक, मौके पर ईसाई धर्म से संबंधित प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही थी. पुलिस ने मौके से प्रार्थना से जुड़ी दर्जनभर से अधिक किताबें, लिफाफे और अन्य सामग्री बरामद किए जाने की बात कही है. मामले में राजेंद्र बहादुर सिंह, राजपति सिंह और गिब्सन थोमस के खिलाफ मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है.
बंद कमरे में चल रही थी प्रार्थना सभा
बताया गया कि बहरी बाईपास क्षेत्र स्थित किराए के मकान में पिछले कुछ दिनों से प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही थी. बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी मिलने के बाद वे मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. कार्यकर्ताओं का आरोप है कि आसपास के गांवों से लोगों को सभा में बुलाया जाता था. उनका दावा है कि सभा में कुछ स्कूली बच्चे भी मौजूद थे और लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा था.
पुलिस कर रही आरोपों की जांच
बहरी थाना प्रभारी राजेश पांडे के अनुसार, पुलिस ने मौके से तीन लोगों को पकड़ा है. पुलिस यह जांच कर रही है कि सभा में शामिल लोगों को केवल धार्मिक प्रार्थना के लिए बुलाया गया था या किसी दबाव, प्रलोभन अथवा अन्य माध्यम से धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा था. पुलिस के अनुसार, पूछताछ और मौके से मिली सामग्री के आधार पर तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया.
आर्थिक मदद और अन्य सुविधाओं का भी आरोप
बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि आसपास के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों से लोगों को यहां बुलाया जाता था. कार्यकर्ताओं का दावा है कि आर्थिक मदद, बीमारी ठीक करने और अन्य सुविधाओं का भरोसा देकर लोगों को धार्मिक रूप से प्रभावित किया जा रहा था.
धर्मांतरण को लेकर उठे सवाल
मामले को लेकर श्री राम जन्मभूमि आश्रम आचार्य परम हंश छावनी तपस्वी पीठाधीश्वर की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है. आश्रम की ओर से धर्मांतरण को लेकर चिंता जताते हुए प्रशासन, सरकार और जनप्रतिनिधियों से कार्रवाई की मांग की गई है. बयान में धार्मिक पहचान और धर्मांतरण को लेकर कई दावे किए गए हैं.
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