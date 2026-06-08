कानूनन भरण-पोषण मांगना पड़ा भारी, पति ने पत्नी की हत्या की, बोरे में भरकर जलाया शव

विवाद के दौरान की हत्या

ममता अपनी बेटी के साथ सीधी में किराए के मकान में रहकर मजदूरी करती थी. पुलिस जांच में सामने आया कि पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. 5 जून को ममता भरण-पोषण राशि लेने सुरेश की सिलाई दुकान पहुंची थी. इसी दौरान दोनों के बीच पैसों को लेकर कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हिंसक विवाद में बदल गई. आरोप है कि गुस्से में सुरेश नामदेव ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी. इसके बाद उसने शव को बोरे में भरा और ग्राम दुअरा कला के पहाड़ी मार्ग के पास ले जाकर फेंक दिया. पहचान छिपाने और सबूत मिटाने के लिए शव पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी.