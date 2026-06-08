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कानूनन भरण-पोषण मांगना पड़ा भारी, पति ने पत्नी की हत्या की, बोरे में भरकर जलाया शव

Sidhi News-सीधी में महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने उसके पति को गिरफ्तार किया है. आरोपी पति ने भरण-पोषण मांगने पर अपनी पत्नी की हत्या की थी. पत्नी की हत्या करने के बाद आरोपी ने शव को बोरी में भरकर आग के हवाले कर दिया था.

Written ByAdarsh GautamEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 08, 2026, 06:51 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 06:51 PM IST
कानूनन भरण-पोषण मांगना पड़ा भारी, पति ने पत्नी की हत्या की, बोरे में भरकर जलाया शव

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