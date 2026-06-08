कानूनन भरण-पोषण मांगना पड़ा भारी, पति ने पत्नी की हत्या की, बोरे में भरकर जलाया शव

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Woman Murder Case-मध्यप्रदेश के सीधी जिले के बहरी थाना क्षेत्र में मिले अधजले महिला शव के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. जिस महिला की पहचान मिटाने के लिए शव को जलाया गया था, उसकी हत्या किसी अजनबी ने नहीं बल्कि उसके ही पति ने की थी. भरण-पोषण राशि को लेकर हुए विवाद ने इतना भयावह रूप लिया कि पति ने पत्नी की हत्या कर दी और फिर सबूत मिटाने के लिए शव को जंगल में ले जाकर आग के हवाले कर दिया. लेकिन घटनास्थल पर छूटे कुछ छोटे-छोटे सुराग उसकी पूरी साजिश पर भारी पड़ गए.
अधजली अवस्था में मिला था शव
6 जून 2026 की सुबह बहरी थाना क्षेत्र के ग्राम दुअरा कला में सड़क किनारे एक अधजला महिला शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. शव की हालत ऐसी थी कि पहचान कर पाना बेहद मुश्किल था. पहली नजर में यह मामला पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया. घटनास्थल से जले हुए कपड़ों के टुकड़े, धागे के खोखे और जूट के बोरे के अवशेष मिले. देखने में मामूली लगने वाले यही साक्ष्य बाद में पूरे हत्याकांड का राज खोलने वाले साबित हुए.
महिला की हुई पहचान
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी घटनास्थल पहुंचे. निरीक्षण के दौरान मिले धागों और सिलाई से जुड़े सामान को देखकर शक हुआ कि घटना का संबंध किसी टेलरिंग कार्य से जुड़े व्यक्ति से हो सकता है. इसके बाद पुलिस ने जिलेभर में सिलाई व्यवसाय से जुड़े लोगों और गुमशुदगी की सूचनाओं की जांच शुरू कर दी. जांच आगे बढ़ी तो मृतका की पहचान 35 वर्षीय ममता नामदेव निवासी खैरा के रूप में हुई. ममता अपने पति सुरेश नामदेव से अलग रह रही थी और न्यायालय के आदेश पर उसे भरण-पोषण राशि मिलनी थी.
विवाद के दौरान की हत्या
ममता अपनी बेटी के साथ सीधी में किराए के मकान में रहकर मजदूरी करती थी. पुलिस जांच में सामने आया कि पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. 5 जून को ममता भरण-पोषण राशि लेने सुरेश की सिलाई दुकान पहुंची थी. इसी दौरान दोनों के बीच पैसों को लेकर कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हिंसक विवाद में बदल गई. आरोप है कि गुस्से में सुरेश नामदेव ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी. इसके बाद उसने शव को बोरे में भरा और ग्राम दुअरा कला के पहाड़ी मार्ग के पास ले जाकर फेंक दिया. पहचान छिपाने और सबूत मिटाने के लिए शव पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी.
पुलिस ने किया गिरफ्तार
घटनास्थल पर मिले धागे, कपड़ों के टुकड़े और सिलाई सामग्री ने पुलिस को सीधे आरोपी तक पहुंचा दिया. पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी सुरेश नामदेव को गिरफ्तार कर लिया है. उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) और 238(क) के तहत मामला दर्ज किया गया है. फिलहाल पुलिस मामले की आगे की जांच में जुटी हुई है.
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