सीधी में भीषण सड़क हादसा, बस का टक्कर से तीन बाइक सवारों की मौके पर ही मौत, मचा कोहराम

Sidhi News-सीधी में बस की टक्कर से तीन बाइक सवारों की मौत हो गई. हादसा नकटा नाला के पास हुआ, जहां सीधी तरफ आ रहे बाइक चालक और बस में टक्कर हो गई. पुलिस ने टक्कर मारने वाली बस को जब्त कर लिया है और चालक से पूछताछ की जा रही है.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 14, 2026, 11:14 PM IST
सीधी में भीषण सड़क हादसा, बस का टक्कर से तीन बाइक सवारों की मौके पर ही मौत, मचा कोहराम

Sidhi Road Accident-मध्यप्रदेश के सीधी जिले के जमोड़ी थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. सीधी-रीवा सड़क मार्ग पर नकटा नाला के पास एक ट्रेवल्स बस और बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई. यह हादसा इतना जबरदस्त था कि बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल युवक को सीधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है और चालक से पूछताछ की जा रही है.

सीधी से रीवा जा रही थी बस

यह घटना शाम करीब 7 बजे की बताई जा रही है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कृष्णा ट्रेवल्स की बस सीधी से रीवा की ओर जा रही थी, जबकि बाइक सवार युवक सीधी की तरफ आ रहे थे. नकटा नाला के पास बस और बाइक की आमने-सामने से टक्कर हो गई. यह भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए.

तीनों युवकों की मौत

इस हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई. हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने बस को जब्त कर लिया और चालक से पूछताछ की जा रही है. पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी है.

इन युवकों की हुई मौत

मृतक युवक पनवरा सेंगरान और भितरी गांव के रहने वाले थे. पुलिस ने इनके परिजनों को सूचना दे दी है. मृतक युवकों में दीपक कोल (17), पनवार सेंगरान, आशीष कोल (20) पनवार सेंगरान, मोहित कोल (18), निवासी भितरी हैं. जमोड़ी थाना प्रभारी दिव्य प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. सड़क की स्थिति, वाहनों की रफ्तार और लापरवाही जैसे बिंदुओं पर भी जांच हो रही है.

