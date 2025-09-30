हादसे बाद गुस्साई भीड़ ने फूंका स्टोन क्रशर, कर्मचारियों पर किया जानलेवा हमला, पुलिस को पीटा

MP News-मध्यप्रदेश के सीधी जिले के हर्दी गांव में सोमवार रात 50 से ज्यादा लोगों की भीड़ ने सिद्धि विनायक स्टोन क्रशर पर आग लगा दी. इस दौरान लोगों ने क्रशर कर्मचारियों पर लाठी-डंडों से हमला किया. साथ ही क्रशर मैनेजर सोनू चहल से भी मारपीट की गई. इतना ही नहीं उन्हें आग में फेंकने की भी कोशिश की गई. हमला करने वाले लोग पेट्रोल, लाठी-डंडे और रॉड लेकर आए थे. खबर यह भी कि इस हमले में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं.

सड़क हादसे के बाद किया हमला

यह उपद्रव कल रात करीब 10:30 बजे हुए सड़क हादसे से शुरू हुआ. क्रशर प्लांट का एक वाहन डीजल लेने के लिए निकला था. इसकी चपेट में आने से राजकुमार पटेल नामक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना के बाद मृतक के परिजन और अलग-अलग गांवों से सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए. रात में करीब 12 बजे 20 से अधिक बाइक और पैदल हमलावरों ने क्रशर पर हमला बोल दिया. हमलावर पेट्रोल, लाठी-डंडे और रॉड लेकर आए थे.

मैनेजर को जलाने की कोशिश

हमलावरों ने क्रशर मैनेजर सोनू चहल से मारपीट की गई. उन्हें आग में फेंकने की कोशिश की गई. लेकिन कुछ लोगों ने जान पर खोलकर उन्हें बचा लिया. मैनेजर सोनू चहल के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं. खबर है कि इस हमले में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं. लेकिन पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है. वहीं क्रशर संचालक बबलू चहल ने बताया कि क्रशर में करीब एक करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है. संचालक ने आरोपी लगाया कि पुलिस समय रहते सतर्क नहीं हुई.

प्रशासन पर लापरवाही की आरोप

घटना स्थल पर पहुंचे अधिकारियों ने जानकारी नहीं दी. साथ ही मीडिया को किसी भी व्यक्ति को पीड़ितों से मिलने की इजाजत नहीं दी. वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि यह घटना मऊगंज के गड़रा कांड की याद दिलाती है. क्रशर संचालक बबलू चहल ने आरोप लगाया कि पुलिस अब उन्हें सीसीटीवी फुटेज तक दिखाने से मना कर रही है, जिससे मामले की पारदर्शिता पर संदेह गहरा गया है.

