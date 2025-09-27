Advertisement
सीधी में महिला ने मन्नत पूरी करने के लिए अपनी जीभ मां दुर्गा को अर्पित की, 13 घंटे तक खून से लथपथ रही

Sidhi Vow ncident: सीधी की रामगढ़ पंचायत में कल्लू बाई ने मन्नत पूरी करने के लिए अपनी जीभ मां दुर्गा को अर्पित की. महिला 13 घंटे तक खून से लथपथ रही, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने इसे खतरनाक और जानलेवा बताया.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Sep 27, 2025, 07:56 PM IST
सीधी जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला
Sidhi News: मध्य प्रदेश के सीधी जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. रामगढ़ पंचायत की कोलान बस्ती में एक महिला ने अपनी जीभ काटकर मां दुर्गा को अर्पित कर दी है. महिला का नाम कल्लू बाई बताया जा रहा है. उन्होंने यह कृत्य अपनी मन्नत पूरी करने के लिए किया. मिली जानकारी के मुताबिक, महिला ने जब जीभ काटकर चढ़ाई, उसके बाद लगभग 13 घंटे तक खून से लथपथ वहीं पड़ी रही. जैसे ही यह घटना पता चली, मौके पर भीड़ जमा हो गई और भजन-कीर्तन शुरू हो गए.

कल्लू बाई का पोता अनंत कोल (16) एक साल पहले तेज बुखार का शिकार हुआ था. वह छह महीने तक बिस्तर पर रहा और फिर चलने-फिरने में असमर्थ हो गया. डॉक्टरों ने उसे लकवाग्रस्त तक घोषित कर दिया था. इस दौरान दादी कल्लू बाई ने मां दुर्गा से मन्नत मांगी थी कि यदि पोता ठीक हो गया, तो वह अपनी जीभ माता के चरणों में अर्पित करेगी.

महिला ने जीभ काटकर चढ़ाई
महिला का दावा है कि माता की कृपा से उसका पोता अब स्वस्थ है. इसी मन्नत को पूरा करने के लिए शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे उसने दुर्गा प्रतिमा के सामने अपनी जीभ काटकर चढ़ा दी. देर रात करीब 11 बजे जब महिला ने अपना मुंह खोला, तो लोगों के बीच यह चर्चा फैल गई कि उसकी जीभ वापस आ गई है. सूचना मिलने पर स्वास्थ्य विभाग भी सक्रिय हुआ.

महिला की हालत फिलहाल स्थिर 
जिला अस्पताल सीधी के सिविल सर्जन ने बताया कि महिला की हालत फिलहाल स्थिर है, लेकिन उन्होंने ऐसे कृत्य को बेहद खतरनाक और जानलेवा बताया. उन्होंने लोगों से अपील की कि धार्मिक आस्था के नाम पर अपनी जान जोखिम में न डालें. कल्लू बाई ने बताया कि पोते को पोलियो हो गया है और उसे ऑपरेशन कराना ही ठीक कर सकता है. डॉक्टर ने भी कहा कि रीवा ले जाकर ऑपरेशन कराना आवश्यक है.

