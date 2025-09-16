सीधी में लेडी हेड कॉन्स्टेबल की पीट-पीटकर हत्या, पति ने बेसबॉल बैट से किया हमला, खाना नहीं बनाने पर हुआ था विवाद
सीधी में लेडी हेड कॉन्स्टेबल की पीट-पीटकर हत्या, पति ने बेसबॉल बैट से किया हमला, खाना नहीं बनाने पर हुआ था विवाद

Sidhi News-सीधी में लेडी हेड कॉन्स्टेबल की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. आरोपी पति ने खाना नहीं बनाने को लेकर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया. हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है. जांच में सामने आया है कि आरोपी पहले भी पत्नी से मारपीट किया करता था.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 16, 2025, 04:38 PM IST
MP News-मध्यप्रदेश के सीधी में लेडी हेड कॉन्स्टेबल की पति ने बेसबॉल बैट से हमला कर पीट-पीटकर हत्या कर दी. पति ने विवाद के बाद हमला कर दिया. दोनों के बीच खाना नहीं बनाने को लेकर विवाद हुआ था. पत्नी की हत्या करने के बाद आरोपी पति फरार हो गया. पुलिस उसकी तलाश कर रही है. दोनों पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. 

रात में झगड़े के बाद किया हमला
यह पूरी घटना सोमवार रात करीब 11 बजे की है. पुलिस का कहना है कि हेड कॉन्स्टेबल सबिता साकेत और पति वीरेंद्र साकेत का लंबे समय से विवाद चल रहा था. सोमवार रात दोनों का झगड़ा हुआ था. इस दौरान वीरेंद्र ने सबिता पर हमला कर दिया. गंभीर चोट के चलते सबिता की मौके पर ही मौत हो गई. सबिता कमर्जी थाने में पदस्थ थीं. 

26 साल पहले हुई थी शादी
सबिता और वीरेंद्र की शादी 26 साल पहले हुई थी. दोनों का एक बेटा और एक बेटी है. सबति की बेटी ने बताया कि भाई भोपाल में रहकर पढ़ाई कर रहा है. रात में मैं नानी के घर थी. नानी के घर से मां से फोन पर बात कर रही थी. इसी दौरान खाना नहीं बनाने को लेकर मां और पापा में झगड़ा हुआ. मैं सुन रही थी, पापा ने मां की हत्या कर दी. 

ड्यूटी से लौटी थी सबिता
थाना प्रभारी विवेक द्विवेदी ने बताया कि सोमवार रात 9 बजे तक साबित ने ड्यूटी की और घर चली गई थी. उसके पति की खुद की गाड़ी थी, जिसे उसने जल संसाधन विकास में लगाया है. जहां वह ड्राइवर का काम करता है. सुबह पुलिस को सूचना मिली. थाना प्रभारी कन्हैया सिंह बघेल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और इलाके को सील कर दिया. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया.

राजकीय सम्मान के साथ किया विदा 
डीआईजी हेमंत चौहान ने बताया हमारे पुलिस विभाग के लिए यह अपूर्णिय क्षति है. हमने पीड़ित परिवार को तात्कालिक 1 लाख रुपए की सहायता राशि उपलब्ध करा दी है. हेड कॉन्स्टेबल को राजकीय सम्मान के साथ विदा किया गया है. डीआईजी ने बताया कि फिलहाल आरोपी फरार है, जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. 

