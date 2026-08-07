/सीधी में शराब के नशे में स्कूल पहुंचा शिक्षक निलंबित, वायरल वीडियो होने के बाद जांच में खुली पोल

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Sidhi School News: मध्य प्रदेश के सीधी जिले के सिहावल विकासखंड स्थित शासकीय प्राथमिक शाला डिहुली नंबर-4 में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक दिनेश प्रसाद कोल को शराब के नशे में विद्यालय आने, विद्यालयीन समय में सोते हुए मिलने और लंबे समय तक बिना सूचना अनुपस्थित रहने के आरोपों की जांच के बाद तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.
मामला उस समय सामने आया, जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें शिक्षक विद्यालय के कमरे में कथित तौर पर नशे की हालत में सोते हुए दिखाई दिए. वीडियो सामने आने के बाद विकासखंड स्रोत समन्वयक द्वारा विद्यालय पहुंचकर जांच की गई.
जांच में क्या मिला?
जांच प्रतिवेदन के मुताबिक, शिक्षक अप्रैल और जून 2026 में पूरे महीने और जुलाई 2026 में अधिकांश दिनों तक बिना किसी सूचना के विद्यालय से अनुपस्थित रहे. निरीक्षण के दौरान भी वे विद्यालय में सोते हुए मिले. जांच में यह भी सामने आया कि विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक ने उनकी अनुपस्थिति दर्ज कर संकुल केंद्र को भेजी थी, लेकिन समय पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई.
बच्चों की पढ़ाई पर पड़ा असर
रिपोर्ट में बताया गया है कि संबंधित शिक्षक कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों को पढ़ाने के साथ एफएलएन (FLN) प्रभारी भी थे. उनकी लगातार अनुपस्थिति और कार्य में लापरवाही के कारण बच्चों का शैक्षणिक स्तर प्रभावित हुआ. निरीक्षण के समय विद्यालय में दर्ज 28 विद्यार्थियों में से केवल 9 छात्र ही उपस्थित मिले.
शिक्षक पर हुई कार्रवाई
जिला शिक्षा केंद्र ने शिक्षक के कृत्य को मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 का उल्लंघन मानते हुए मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, सिहावल कार्यालय निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा.
शिक्षा व्यवस्था पर सवाल
यह मामला केवल एक शिक्षक की लापरवाही तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा विभाग की निगरानी व्यवस्था और जवाबदेही पर भी सवाल खड़े करता है. यदि शिक्षक की अनुपस्थिति का रिकॉर्ड पहले से उपलब्ध था और शिकायतें लगातार मिल रही थीं, तो समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अब इस पूरे मामले में विभाग की आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं.
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