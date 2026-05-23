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ऐसी औलाद से भगवान बचाए! बेटे ने 5000 में कर दिया ‘पिता की मौत’ का सौदा, 10 गिरफ्तार

Sidhi Murder Case: सीधी जिले के मझौली थाना क्षेत्र में बेटे ने 5 हजार रुपये की सुपारी देकर अपने ही पिता की हत्या करा दी. आरोपियों ने हत्या के बाद शव को कंबल में लपेटकर सूखे कुएं में फेंक दिया और पहचान मिटाने के लिए आग लगा दी. इस मामले में पुलिस ने बेटे समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 23, 2026, 06:17 PM IST
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Sidhi Murder Case
Sidhi Murder Case

MP Crime News: सीधी जिले के मझौली थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. यहां एक बेटे ने महज 5 हजार रुपये की सुपारी देकर अपने ही पिता की हत्या करा दी. हत्या के बाद शव को कंबल में लपेटकर सूखे कुएं में फेंका गया और पहचान मिटाने के लिए आग लगा दी गई. पुलिस ने इस अंधी हत्या कांड का खुलासा करते हुए 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

मामला मझौली थाना क्षेत्र के ग्राम करमाई पड़ोहर टोला का है. 19 मई को जंगल के एक सूखे कुएं से दुर्गंध आने पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने कुएं के अंदर जला हुआ शव बरामद किया. शव की पहचान राजभान अगरिया के रूप में हुई, जो 16 मई की रात से लापता थे. घटनास्थल पर एफएसएल और फिंगरप्रिंट टीम को बुलाकर जांच शुरू की गई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर गंभीर चोट, फ्रैक्चर और जलने के साक्ष्य मिलने के बाद हत्या की पुष्टि हुई.
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5 हजार में पिता की हत्या
पुलिस जांच में जो खुलासा हुआ, उसने सभी को हैरान कर दिया. मृतक का बेटा कमलभान अगरिया अपने पिता से आए दिन होने वाले विवादों से परेशान था. इसी वजह से उसने अपने परिचित रबी सिंह गोंड को 5 हजार रुपये देकर पिता की हत्या की सुपारी दी. सुनियोजित तरीके से 16 मई की रात आरोपियों ने राजभान अगरिया को घर से बाहर बुलाया और डंडों व खूंटे से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया. हत्या के बाद शव को कंबल में लपेटकर जंगल के सूखे कुएं में फेंक दिया गया और पहचान छिपाने के लिए शव में आग लगा दी गई.

पुलिस ने किया खुलासा
पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, मोबाइल ट्रांजेक्शन और संदिग्धों से पूछताछ के आधार पर पूरे हत्याकांड का खुलासा किया. जांच में सामने आया कि हत्या के बाद आरोपी बेटे ने मोबाइल ट्रांजेक्शन के जरिए 5 हजार रुपये की राशि आरोपियों को दी थी. मझौली पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी बेटे सहित कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. जघन्य अपराधों में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा. मझौली पुलिस ने अंधे हत्या प्रकरण का सफल खुलासा किया है. जिले में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी. फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है. इस वारदात ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर रिश्तों में बढ़ती कड़वाहट किस हद तक इंसान को हैवान बना सकती है.

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