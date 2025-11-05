Advertisement
Madhya Pradesh - MP

थप्पड़ मारे...बाल नोचे, मध्य प्रदेश के युवक से गुजरात में चटवाए तलवे, चाकू की नोक पर धमकाने का वीडियो वायरल

Surat Knife Attack: सूरत में मजदूरी करने गए युवक सुधीर पांडेय के साथ चाकू की नोक पर मारपीट और जबरन तलवे चटवाने का वीडियो वायरल हो रहा है. परिजन और पूरे गांव में घटना से आक्रोश देखने को मिल रहा है.

Nov 05, 2025, 11:00 PM IST
मध्य प्रदेश के युवक से गुजरात में चटवाए तलवे
मध्य प्रदेश के युवक से गुजरात में चटवाए तलवे

Sidhi Youth Beaten Viral Video: सीधी जिले के बहरी थाना क्षेत्र के नकझर गांव का युवक सुधीर पांडेय सूरत मजदूरी करने गया था. वहां उसके साथ अमानवीय व्यवहार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.  वीडियो में सुधीर को चाकू की नोक पर मारपीट और जबरन तलवे चटवाते हुए दिख रहा है. घटना का वीडियो सामने आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और परिजनों में हड़कंप मच गया.

परिवार को जब यह वीडियो मिला, तो घर में मातम छा गया. सुधीर की दृष्टिहीन मां बेटे की स्थिति जानकर बेसुध हो गईं और मदद की गुहार लगाने लगीं. परिजनों ने तुरंत बहरी थाने पहुंचकर पुलिस से सहायता की अपील की. थाना प्रभारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया और सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने का भरोसा दिया.

सूरत के लिए रवाना सुधीर के परिजन
वहीं सुधीर के दो परिजन सूरत रवाना हो गए हैं ताकि युवक का पता लगाया जा सके और उसकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जा सके. ब्राह्मण समाज के जिलाध्यक्ष राकेश द्विवेदी ने बताया कि वे लगातार परिजनों के संपर्क में हैं और उन्होंने विधायक, सांसद और थाना प्रभारी से बात कर पीड़ित युवक की मदद सुनिश्चित की है.

सूरत प्रशासन सें संपर्क की कोशिश
बहरी पुलिस और सूरत प्रशासन के बीच संपर्क साधा जा रहा है. पूरे गांव में घटना को लेकर आक्रोश का माहौल है. परिवार और समुदाय प्रार्थना कर रहे हैं कि सुधीर सुरक्षित लौटे. इस घटना ने मजदूर सुरक्षा और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हिंसा के मुद्दे को भी फिर से उजागर कर दिया है. (रिपोर्टः आदर्श गौतम, सीधी)

Sidhi newsSurat viral video

