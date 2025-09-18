Sidhi Road Accident: सीधी में जहां होना CM मोहन का कार्यक्रम, वहां हुआ दर्दनाक हादसा; 3 की मौत

Sidhi Bolero Truck Accident: मध्य प्रदेश के सीधी से बड़ी खबर सामने आ रही है. जहां सीधी-सिंगरौली नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार बोलेरो खड़े ट्रक से टकरा गई. इस हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है. वहीं, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें रीवा रेफर किया गया है.

दरअसल, यह घटना सीधी-सिंगरौली नेशनल हाईवे पर रात 7.30 बजे की है. यह घटना बहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत बायपास की घटित हुई है. यह पुल सिंगरौली से बहरी होते हुए उत्तरप्रदेश को जोड़ता है. बताया जा रहा कि बोलेरो सिंगरौली से बहरी होते हुए उत्तर प्रदेश की ओर जा रही थी. इसी दौरान यह घटना हुई, जिस गाड़ी से दुर्घटना हुई है, वह बोलेरो गाड़ी जेठूला गांव निवासी जगदीश जायसवाल के नाम से रजिस्टर्ड है. घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर संतोष कोरी पुलिस अधीक्षक, प्रिया पाठक एसडीएम, राजेश पांडे थाना प्रभारी समेत तमाम अमला पहुंच गए.

पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव

घटना गुरुवार शाम करीब साढ़े सात बचे की बताई जा रही है. बोलेरो ने इतनी रफ्तार से टक्कर मारी कि बोलेरो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया.वहीं, पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

सीएम का होना है कार्यक्रम

जानकारी के मुताबिक, सीधी के बहरी में जहां हादसा हुआ है, वहां शुक्रवार को सीएम मोहन यादव का कार्यक्रम है. इसको लेकर तैयारी चल रही थी. इसी दौरान सड़क में टेंट से लोड ट्रक खड़ा था. इसी दौरान तेज रफ्तार बोलेरो ने टक्कर मार दी. बोलेरो में प्रिन्स पुत्र जगलाल जायसवाल 20 बर्ष, अजय पुत्र जगदीश जायसवाल 20 बर्ष, बालकृष्ण पुत्र बाबूलाल प्रजापति 30 बर्ष, गीता पुत्र रघुनाथ जायसवाल 55 बर्ष, धमेंद्र पुत्र चूड़ामणि जायसवाल 25 बर्ष सभी निवासी जेठुला सवार होकर जा रहे थे. इस दर्दनाक हादसे में गीता पुत्र रघुनाथ जायसवाल 55 बर्ष, धमेंद्र पुत्र चूड़ामणि जायसवाल 25 बर्ष दोनों निवासी जेठुला और ट्रक के पास खड़े शोएब पुत्र शाहिद खान 18 बर्ष निवासी राहतगढ़ सागर (टेंट वाला) की मौके में दर्दनाक मौत हो गई.

