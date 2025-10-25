Advertisement
यह है 'विकास' की नई परिभाषा! सीधी में हैंडपंप को घेरकर बना दी गई सड़क, इंजीनियरिंग देख लोग हुए हैरान

Sidhi News-सीधी जिले के ग्राम पंचायत डोल कोठार में पीएम जनमन योजना के अंतर्गत बनाई गई सड़क में बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है. सड़क निर्माण के दौरान ठेकेदार की लापरवाही के कारण सड़क के बीच में हैंडपंप को घेरकर  सड़क बना दी गई है. ड़क के बीच में हैंडपंप होने से गंभीर हादसे का खतरा बढ़ गया है.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 25, 2025, 10:29 PM IST
Ajab Gajab Road-मध्यप्रदेश के सीधी से हैरान करने वाला कारनामा सामने आया है, जिसने अभी तक सारी इंजीनियरिंग को फेल कर दिया है. जिले के जनपद पंचायत सीधी के ग्राम पंचायत डोल कोठार में पीएम जनमन योजना के तहत बनी सड़के ने लोगों को चौंका दिया है. सड़क निर्माण के दौरान ठेकेदार की अनोखी डिजाइनिंग के चलते सड़क के बीच में ही हैंडपंप को घेरकर सड़क बना दी गई है. इसे देख ऐसा लग रहा है कि जैसे सड़क और पानी का मिलन किसी कहानी का हिस्सा है. 

हादसे का खतरा बढ़ा
इस लापरवाही के कारण हादसे का खतरा भी बड़ गया है. गांव के छोटे बच्चे, बुजुर्ग और वाहन चालक सड़क पर गुजरते समय सोचने को मजबूर हैं. जरा सी लापरवाही यहां जान पर बन सकती है. ग्रामीण भी नहीं समझ पा रहे हैं कि यह अनोका कारनामा क्यों किया गया है. वहीं स्थानीय लोग इस वजह से भी परेशान है क्योंकि इस इंजीनियरिंग मास्टरपीस से पानी की सुविधा पर भी असर पड़ा है. 

वीडियो हो रहा वायरल 
इस अनोखी सड़क की यह विचित्र स्थिति सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि सड़क के बीच में हैंडपंप है और इर्द-गिर्द सड़क बनाई गई है. चौंकाने वाले बात यह है कि सड़क तो ऊंची हो गई है लेकिन हैंडपंप नीचे रह गया. इसलिए लोगों को पानी भरने के लिए गड्ढे में उतरकर पानी भरना पड़ रहा है. इस क्रिएटिविटी की वजह से हादसों की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि हैंडपंप सड़क के बीचोंबीच है. 

ग्रामीण भी हैं हैरान
इस कारनामे से ग्रामीण भी हैरान हैं. वहीं, ग्रामीणों का कहना है कि ऐसे मामले पहले भी हुए हैं, लेकिन यह तो हर किसी की समझ से परे है. अभी तक स्थानीय प्रशासन की तरफ से इसे लेकर कुछ नहीं कहा गया है. लेकिन यह कारनामा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. लोग अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. ठेकेदार की क्रिएटिविटी सवालों के घेरे में आ गई है.

