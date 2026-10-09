/सीधी जिला अस्पताल की सुरक्षा राम भरोसे: आधी रात को OT में तांडव, लाखों का नुकसान, ऐन वक्त पर कैसे बंद हुए CCTV?

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मध्य प्रदेश के सीधी जिला अस्पताल से सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक और लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है. अज्ञात बदमाशों ने अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की और लाखों रुपये के कीमती मेडिकल इक्विपमेंट को नुकसान पहुंचाया. चौंकाने वाली बात यह है कि वारदात के ऐन वक्त पर अस्पताल के सभी CCTV कैमरे बंद मिले, जिससे अस्पताल प्रबंधन और सुरक्षाकर्मियों की भूमिका पर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं. घटना की जानकारी मिलते ही सिविल सर्जन डॉ. दीपा इसरानी ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस चोरी और तोड़फोड़ के एंगल से मामले की जांच में जुट गई है.
बताया जा रहा है कि घटना रात करीब ढाई से तीन बजे के बीच की है. तोड़फोड़ में लाखों रुपये की सामग्री को नुकसान पहुंचने की जानकारी सामने आ रही है. वहीं, कुछ सामग्री चोरी होने की भी आशंका जताई जा रही है. घटना की जानकारी मिलने के बाद सिविल सर्जन डॉ. दीपा इसरानी ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. सबसे बड़ा सवाल यह है कि अस्पताल में लगे CCTV कैमरे बंद कैसे हो गए और इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है?
कुछ सामग्री चोरी होने की भी आशंका
सीधी जिला अस्पताल, जहां मरीज बेहतर इलाज और सुरक्षा की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं, उसी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में तोड़फोड़ की घटना ने व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं. जानकारी के मुताबिक, रात करीब 2:30 से 3 बजे के बीच अज्ञात लोगों द्वारा ऑपरेशन थिएटर में रखी सामग्री को नुकसान पहुंचाया गया. शुरुआती जानकारी में लाखों रुपये की सामग्री की तोड़फोड़ की बात सामने आ रही है. इसके अलावा कुछ सामग्री चोरी होने की आशंका भी जताई जा रही है.
हालांकि, नुकसान का वास्तविक आकलन और चोरी हुई सामग्री की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी. बताया जा रहा है कि अस्पताल में तैनात गार्ड को घटना की जानकारी मिलने के बाद अस्पताल प्रबंधन को सूचना दी गई. इसके बाद सिविल सर्जन डॉ. दीपा इसरानी ने कोतवाली पुलिस को मामले से अवगत कराया. सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. अब पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि ऑपरेशन थिएटर में तोड़फोड़ किसने की, घटना के पीछे क्या वजह थी और क्या वाकई अस्पताल की सामग्री चोरी की गई है.
अस्पताल में लगे CCTV कैमरों को लेकर उठ रहा सवाल
इस पूरे मामले में सबसे गंभीर सवाल अस्पताल में लगे CCTV कैमरों को लेकर उठ रहा है. जानकारी के मुताबिक, घटना के समय अस्पताल के CCTV कैमरे बंद थे.जब इस संबंध में सिविल सर्जन डॉ. दीपा इसरानी से जानकारी ली गई, तो उन्होंने बताया कि पहले कैमरे चालू थे. कैमरे कब और किन परिस्थितियों में बंद हुए, इसकी जानकारी जांच के बाद ही सामने आ सकेगी.ऐसे में सवाल यह है कि अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थान पर CCTV कैमरों की निगरानी व्यवस्था दुरुस्त क्यों नहीं थी? अगर कैमरे बंद थे, तो इसकी जानकारी संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों को थी या नहीं? और अगर नहीं थी, तो निगरानी की जिम्मेदारी किसकी थी?
फिलहाल इस घटना ने जिला अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है. पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि इस वारदात में कौन-कौन शामिल था और अस्पताल को कितने रुपये का नुकसान हुआ है. अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में आरोपियों तक कब पहुंचती है और अस्पताल प्रबंधन CCTV कैमरों के बंद होने की वजह का पता लगाकर जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई करता है. क्योंकि सवाल सिर्फ लाखों रुपये की सामग्री के नुकसान का नहीं, बल्कि जिला अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था और जिम्मेदारी तय करने का भी है.