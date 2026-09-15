कब बनेगी सड़क? लिखित तारीख की मांग पर अड़े ग्रामीण, प्रशासन के आश्वासन से नहीं बनी बात

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सीधी जिले के चुरहट विधानसभा क्षेत्र में खड्डी-बगैहा कच्चे सड़क मार्ग की बदहाली को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश अब धरने में बदल गया है. चर्चित इन्फ्लुएंसर लीला साहू की मौजूदगी में ग्रामीण सुबह से बगैहा टोला में टेंट लगाकर सड़क निर्माण की मांग को लेकर धरने पर बैठे रहे. शाम को प्रशासन की ओर से तहसीलदार रामपुर नैकिन मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं.
तहसीलदार ने ग्रामीणों की मांग को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया. हालांकि, प्रशासन के आश्वासन के बाद भी ग्रामीणों और अधिकारियों के बीच सहमति नहीं बन सकी. ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से सड़क की बदहाली झेल रहे लोगों को अब केवल आश्वासन नहीं चाहिए. वे सड़क निर्माण का काम कब से शुरू होगा, इसकी लिखित जानकारी चाहते हैं.
करीब 10 किलोमीटर का पहुंच मार्ग, 5 किलोमीटर बदहाल
मामला खड्डी से बगैहा के करीब 10 किलोमीटर लंबे पहुंच मार्ग का बताया जा रहा है. ग्रामीणों के मुताबिक इस मार्ग का लगभग 5 किलोमीटर हिस्सा बेहद खराब हालत में है. कच्ची और बदहाल सड़क के कारण बारिश के मौसम में आवागमन और मुश्किल हो जाता है. ग्रामीण लंबे समय से सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं.
धरने में पहुंचा प्रशासन, लेकिन नहीं बनी सहमति
सुबह से धरने पर बैठे ग्रामीणों के बीच शाम को तहसीलदार रामपुर नैकिन पहुंचे. उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानीं और मांग को वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाने का भरोसा दिया. लेकिन ग्रामीणों ने स्पष्ट कर दिया कि अब वे केवल मौखिक आश्वासन पर धरना खत्म नहीं करेंगे. ग्रामीणों की मुख्य मांग है कि सड़क निर्माण शुरू करने की तय तारीख लिखित रूप में दी जाए, ताकि उन्हें यह स्पष्ट हो सके कि सड़क का काम आखिर कब शुरू होगा.
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