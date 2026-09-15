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कब बनेगी सड़क? लिखित तारीख की मांग पर अड़े ग्रामीण, प्रशासन के आश्वासन से नहीं बनी बात

सीधी के चुरहट विधानसभा क्षेत्र में खड्डी-बगैहा कच्ची सड़क की बदहाली को लेकर ग्रामीणों ने धरना शुरू कर दिया. सुबह से जारी धरने में पहुंचे तहसीलदार रामपुर नैकिन से ग्रामीणों घेर लिया. ग्रामीणों ने कहा कि अब सिर्फ आश्वासन नहीं, सड़क निर्माण की तारीख लिखित में चाहिए.

Written ByAdarsh GautamEdited ByPooja
Published: Sep 15, 2026, 02:30 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 02:30 PM IST
कब बनेगी सड़क? लिखित तारीख की मांग पर अड़े ग्रामीण, प्रशासन के आश्वासन से नहीं बनी बात

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Adarsh Gautam

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आदर्श कुमार गौतम एक अनुभवी ग्राउंड रिपोर्टर हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (MP-CG) के लिए मध्य प्रदेश के सीधी जिले से संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं. आदर्श की मुख्य विशेषज्ञता हाइपरलोकल क्राइम, क्षेत्रीय राजनीति, प्रशासनिक फैसलों और ग्रामीण विषयों (खेती-किसानी) की ग्राउंड जीरो से तथ्यपरक रिपोर्टिंग करने में है.

समाजशास्त्र में एम.ए. और कानून (L.L.B.) की डिग्री हासिल करने के कारण, आदर्श की कानूनी, आपराधिक और प्रशासनिक मामलों की समझ बेहद गहरी है, जो उनकी रिपोर्टिंग को अत्यधिक प्रामाणिक बनाती है. Zee News से पहले वे News Nation, News State MP-CG और The Sutra जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ जुड़कर मध्य प्रदेश की जमीनी पत्रकारिता का अहम हिस्सा रहे हैं.

आप आदर्श कुमार गौतम से सीधे adarshgautam488@gmail.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर) और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं.

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